FC Nantes Mercato : coup de théâtre pour Dupé, un gros détail bloque sa signature

Alors que le retour de Maxime Dupé au FC Nantes semble en bonne voie, un élément majeur vient refroidir le dossier. Les discussions avancent, mais rien n’est encore acté entre les deux parties.

Le FC Nantes avance ses pions sur le marché des transferts pour préparer la saison prochaine en Ligue 2. Et parmi les priorités identifiées par la direction, le poste de gardien de but occupe une place centrale.

Selon des informations confirmées par plusieurs sources dont Télénantes et Ouest-France, le club nantais a bien fait de Maxime Dupé une cible prioritaire pour renforcer son effectif.

Un retour possible pour un joueur formé à Nantes

Âgé de 33 ans, Maxime Dupé n’est pas un inconnu du côté de la Beaujoire. Formé au club entre 2008 et 2020, il pourrait effectuer un retour très symbolique chez les Canaris.

Après son départ de Nantes, le gardien a poursuivi sa carrière à Clermont, Toulouse, Anderlecht puis à l’OGC Nice, où il arrive en fin de contrat. Son profil expérimenté séduit la direction nantaise, qui cherche à stabiliser un secteur clé.

Un contexte de reconstruction en Ligue 2

La relégation du FC Nantes en Ligue 2 change profondément les priorités du club. Le départ d’Anthony Lopes, en fin de contrat et annoncé sur le départ, oblige la direction à anticiper l’avenir.

Dans ce contexte, Maxime Dupé apparaît comme une solution crédible et immédiatement disponible, puisqu’il est libre de tout contrat.

Un détail majeur pour qu’il signe

Selon OF, les échanges entre les deux parties auraient débuté depuis plusieurs semaines. Mais, contrairement à ce qui a été avancé par L’Équipe, il n’y a encore aucun accord trouvé autour d’un contrat de trois ans, et les discussions pourraient s’accélérer une fois l’identité du futur entraîneur nantais officialisée, un élément important dans la décision du joueur.

Le projet sportif proposé, axé sur une remontée rapide en Ligue 1, intéresse le gardien formé à Nantes.

Un profil expérimenté pour la Ligue 2

Avec plus de 100 matchs en Ligue 2 et près de 90 en Ligue 1, Maxime Dupé possède une solide expérience du football professionnel français.

Son retour potentiel s’inscrirait dans une stratégie de stabilité et de leadership, essentielle pour un club en reconstruction.