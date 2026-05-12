FC Nantes Mercato : le successeur de Lopes est connu, les supporters soufflent déjà !

Le FC Nantes explore une piste familière pour renforcer son poste de gardien. Un ancien de la maison est pressenti pour succéder à Anthony Lopes la saison prochaine.

Le FC Nantes prépare déjà la saison prochaine avec plusieurs changements attendus dans son effectif. Selon une information de Télénantes, le club nantais étudierait sérieusement la piste menant à Maxime Dupé, ancien gardien formé à la Jonelière. Un nom qui ne fait vraiment pas saliver les supporters, qui ont déjà exprimé leur désarroi face à cette rumeur sur les réseaux sociaux.

Cette réflexion intervient dans un contexte où Anthony Lopes, cadre du vestiaire, ne va pas s’inscrire dans la durée en Ligue 2. Le portier portugais ne prolongera pas au sein du FCN, et son avenir devrait plutôt s’écrire à l’ESTAC Troyes selon les rumeurs.

Maxime Dupé, un profil bien connu du club

Âgé de 33 ans, Maxime Dupé n’est pas un inconnu à Nantes. Formé au club, il y a signé son premier contrat professionnel et a disputé 64 matchs sous les couleurs jaune et vert.

Aujourd’hui à l’OGC Nice, le gardien arrive en fin de contrat et suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Son expérience, notamment à Toulouse où il a été un titulaire régulier en Ligue 2 puis en Ligue 1, en fait un candidat crédible pour occuper un rôle de numéro un ou de concurrence directe.

Carlgren prolongé ?

Dans ce jeu de chaises musicales, un autre nom ressort côté nantais : Patrik Carlgren. Le gardien suédois, actuellement numéro deux, devrait prolonger son contrat et poursuivre l’aventure avec les Canaris.

L’arrivée potentielle de Dupé viendrait donc densifier un secteur clé, avec une hiérarchie à définir, même si Dupé devrait logiquement occuper le rôle de titulaire, lui qui compte plus de 100 matchs joués en Ligue 2. Un championnat qu’il a connu avec Nantes mais en tant que doublure (7 fois sur le banc entre 2011 et 2012).

Avec la descente en Ligue 2, le FC Nantes cherche à sécuriser un poste clé. Le possible retour de Maxime Dupé s’inscrit dans une logique de connaissance du club, tout en préparant une transition avec le départ d’Anthony Lopes.