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FRANCE

RC Lens : Sage écarte un habitué du groupe pour affronter le PSG

Par William Tertrin - 12 Mai 2026, 19:10
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Le groupe du RC Lens pour affronter le PSG.

Ce mercredi à 21 heures, le RC Lens reçoit le PSG pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage est seulement privé d’Abdulhamid, suspendu, ainsi que de Gurtner et Gradit, blessés. Le coach lensois peut néanmoins enregistrer les retours de Thauvin et Saint-Maximin, alors que le héros Mezian Mesloub enchaîne une deuxième apparition dans le groupe. Enfin, les jeunes Celik, Sylla, Bermont mais aussi Fofana, plus surprenant mais assez logique vu son match contre Nantes, sont écartés.

Le groupe du RC Lens

Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Ganiou, Masuaku, Antonio – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Mesloub.

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