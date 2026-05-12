RC Lens : Sage écarte un habitué du groupe pour affronter le PSG

Le groupe du RC Lens pour affronter le PSG.
Ce mercredi à 21 heures, le RC Lens reçoit le PSG pour le match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage est seulement privé d’Abdulhamid, suspendu, ainsi que de Gurtner et Gradit, blessés. Le coach lensois peut néanmoins enregistrer les retours de Thauvin et Saint-Maximin, alors que le héros Mezian Mesloub enchaîne une deuxième apparition dans le groupe. Enfin, les jeunes Celik, Sylla, Bermont mais aussi Fofana, plus surprenant mais assez logique vu son match contre Nantes, sont écartés.
Le groupe du RC Lens
Gorgelin, Delplace, Risser – Aguilar, Baidoo, Udol, Sarr, Ganiou, Masuaku, Antonio – Bulatovic, Sangaré, Haidara, Thomasson – Sotoca, Saint-Maximin, Thauvin, Édouard, Sima, Saïd, Mesloub.
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Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCLPSG 🔴🟡— Racing Club de Lens (@RCLens) May 12, 2026
Voici les 2️⃣1️⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par le coach Pierre Sage pour la réception du @PSG_Inside, demain (21h00), à Bollaert-Delelis. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/ZzxVFJNZ8E