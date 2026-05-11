RC Lens : Oughourlian cartonne à nouveau la LFP sur le report du match face au PSG

Présent à la cérémonie des trophées UNFP ce lundi soir, Joseph Oughourlian a évoqué la réception du PSG par le RC Lens mercredi à Bollaert. Le président lensois a notamment regretté que cette affiche n’ait plus le même enjeu qu’il y a quelques semaines.

À deux jours du match en retard entre le RC Lens et le PSG, Joseph Oughourlian a pris la parole avant la cérémonie des trophées UNFP. Le président artésien, présent aux côtés des représentants lensois, s’est exprimé au micro de Ligue 1+ sur cette affiche très attendue à Bollaert-Delelis.

Le dirigeant du Racing s’est d’abord montré enthousiaste à l’idée de voir s’affronter les deux premiers du championnat.

« Ça va être une belle fête, ce sera un match très intéressant », a déclaré Joseph Oughourlian dans des propos rapportés par Lensois.com.

Mais le président du RC Lens n’a pas manqué d’envoyer un message subtil concernant l’enjeu sportif de cette rencontre.

« Il n’y a plus d’enjeu. Il y aurait pu en avoir un il y a un mois, mais il n’y en a plus. On va tout donner. »

La course au titre est terminée

Une déclaration qui fait directement référence au contexte du report de cette rencontre. Initialement programmée lors de la 29e journée de Ligue 1, le samedi 11 avril, l’affiche entre Lens et Paris avait été décalée à la demande du PSG afin de permettre au club parisien de préparer son quart de finale de Ligue des champions. Une requête validée par la LFP malgré l’opposition du RC Lens.

Depuis, la situation au classement a évolué. Avant ce rendez-vous à Bollaert, le PSG possède six points d’avance sur les Sang et Or. Même en cas de succès lensois mercredi soir, l’écart de différence de buts reste très favorable aux Parisiens (+44 contre +29), ce qui rend la course au titre quasiment impossible à relancer.

Dans un stade Bollaert qui s’annonce incandescent, le RC Lens voudra néanmoins offrir une grande soirée à son public face au champion en titre, dans ce qui reste l’un des sommets de cette fin de saison de Ligue 1.