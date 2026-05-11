RC Lens : Jean-Louis Leca sollicité par un autre club de Ligue 1 ?

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Auteur d’une saison exceptionnelle, le RC Lens attire forcément les convoitises. Et ce ne sont pas seulement les joueurs lensois qui séduisent ailleurs. En coulisses aussi, le travail effectué dans le Nord commence à faire énormément parler… notamment celui de Jean-Louis Leca.

Selon plusieurs informations révélées ces dernières heures, l’ancien gardien lensois aurait été approché par un autre grand club de Ligue 1 : Olympique de Marseille.

Jean-Louis Leca, l’un des grands artisans de la réussite lensoise

Deuxième de Ligue 1 et qualifié pour la prochaine UEFA Champions League, le RC Lens impressionne cette saison autant sur le terrain qu’en interne.

Si le recrutement lensois repose sur un travail collectif, Jean-Louis Leca joue désormais un rôle central dans l’organisation sportive des Sang et Or. Nommé directeur sportif, l’ancien portier corse s’est montré particulièrement influent pour convaincre plusieurs joueurs de rejoindre l’Artois ces derniers mois.

Son profil moderne, son discours proche du terrain et son attachement au projet lensois séduisent énormément dans le milieu du football français.

L’OM a tenté sa chance

Selon Foot Mercato, le cabinet Excel Sports Management, mandaté pour trouver le futur directeur sportif de l’OM, aurait étudié de nombreux profils ces dernières semaines.

Et parmi eux figurait justement Jean-Louis Leca.

Le dirigeant lensois aurait même été sondé il y a une dizaine de jours par les décideurs marseillais afin d’évaluer son intérêt pour le poste.

Une réponse claire de Leca

Mais malgré l’intérêt de Marseille, Jean-Louis Leca aurait rapidement refroidi cette piste. Toujours selon Foot Mercato, le dirigeant corse n’aurait pas donné suite aux approches olympiennes.

Très attaché au projet du RC Lens, il souhaiterait poursuivre son travail dans le Nord et rester concentré sur les ambitions sportives du club à court et moyen terme.

Une excellente nouvelle pour les supporters lensois, qui voient en lui l’un des symboles forts de la nouvelle dynamique artésienne.

🚨 EXCL #TeamOM 🔵⚪️#RCLens 🔴🟡



❗️Excel Sports Management a sondé Jean-Louis Leca il y a 10 jours pour le poste de DS de l'OM



❌Leca n'a pas donné suite et est pleinement concentré sur le club artésien



✅ le poste marseillais va finalement revenir à Grégory Lorenzi… pic.twitter.com/9HQfSWNdL2 — Sébastien Denis (@sebnonda) May 10, 2026

Lorenzi finalement choisi par l’OM

Finalement, le poste de directeur sportif de l’OM devrait revenir à Grégory Lorenzi, autre profil très apprécié pour sa capacité à réaliser des recrutements intelligents.

Mais cette approche marseillaise confirme une chose : le travail effectué par Jean-Louis Leca au RC Lens commence sérieusement à faire parler partout en Ligue 1.