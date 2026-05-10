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FRANCE

OM Mercato : la confidence de Lorenzi en privé qui confirme son arrivée imminente à Marseille

Par Bastien Aubert - 10 Mai 2026, 18:40
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Grégory Lorenzi

L’arrivée de Grégory Lorenzi à la direction sportive de l’OM se précise heure après heure.

Le dossier Grégory Lorenzi prend de plus en plus d’épaisseur du côté de l’OM. Alors que sa nomination à la direction sportive se rapproche, une confidence rapportée en privé en dit long sur son état d’esprit.

Une phrase qui en dit long sur son avenir 

Selon Mohamed Toubache-Ter, Grégory Lorenzi aurait confié en privé : « Dans une carrière, dans un projet, peu importe le contexte, Marseille ne se refuse pas. » Une déclaration qui, si elle est confirmée, traduit clairement l’attractivité du projet de l’OM pour l’actuel dirigeant du Stade Brestois 29.

Toujours d’après les informations relayées, une décision pourrait intervenir très rapidement. La date du 20 mai revient avec insistance comme moment clé pour acter le changement de direction sportive à Marseille. Une transition déjà en marche en coulisses, alors que le club prépare activement la prochaine saison.

Un signal fort pour le projet de l’OM

Si Lorenzi venait à rejoindre l’OM, ce serait un choix stratégique important pour structurer la politique sportive du club. Son profil, reconnu pour sa gestion de moyens limités et ses recrutements ciblés, séduit en interne.

Cette arrivée s’inscrirait dans une volonté de continuité mais aussi de rationalisation du projet, avec une organisation plus stable et cohérente. Comme l’a indiqué Toubache-Ter, la semaine prochaine pourrait être déterminante pour confirmer ou non ce mouvement. Une chose est sûre : l’OM avance ses pions en coulisses, et le dossier Lorenzi semble désormais plus proche que jamais d’un dénouement.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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