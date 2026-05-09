OM : Galtier pour remplacer Beye ? Les supporters ont tranché !

Comme constaté dans un sondage réalisé par nos soins, Christophe Galtier serait le bienvenu sur le banc de l’OM.

Cet été, l’Olympique de Marseille devrait partir à la recherche d’un nouvel entraîneur en remplacement d’Habib Beye, qui devrait, sauf surprise, être limogé à l’issue de la saison. Un nom a notamment refait surface ces dernières heures sur la Canebière : celui de Christophe Galtier.

Selon les informations de La Minute OM, le natif de Marseille serait intéressé à l’idée d’entraîner l’OM. Passé sur le banc du Paris Saint-Germain lors de la saison 2022-2023, Christophe Galtier entraîne actuellement en Arabie saoudite au NEOM SC où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

La plupart des supporters de l’OM ouvrent la porte à Galtier

Après ces révélations, nous avons lancé un sondage sur X afin de connaître l’avis des supporters olympiens sur une possible arrivée de l’ancien coach du PSG à Marseille. Et le résultat est plutôt surprenant : 66,7 % des votants se disent favorables à sa venue, contre 33,3 % opposés.

Un chiffre qui montre qu’une grande partie des supporters de l’OM semble avoir tourné la page concernant le passage de Christophe Galtier sur le banc parisien et verrait d’un bon œil son arrivée pour succéder à Habib Beye la saison prochaine.