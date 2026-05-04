Si Julien Fournier devait revenir à l’OM au poste de directeur sportif, cela éloignerait de facto un coach amoureux du club.

L’OM continue d’être au centre de toutes les attentions… même en dehors du terrain. Alors que le club phocéen prépare une période charnière sur le plan sportif et organisationnel, plusieurs mouvements en coulisses alimentent les rumeurs autour de la direction et de l’avenir du projet.

Fournier en pole mais qui divise

Si Julien Fournier apparaît comme un candidat sérieux pour un retour à l’OM au poste de directeur sportif, cette hypothèse ne fait pas l’unanimité. Son arrivée potentielle pourrait notamment éloigner certains profils liés au club, notamment en raison de tensions passées dans un autre contexte.

L’ancien dirigeant de l’OGC Nice a en effet travaillé avec Christophe Galtier lors de son passage sur la Côte d’Azur, une collaboration marquée par une affaire très médiatisée et aux fortes répercussions dans le football français. Depuis cet épisode, les relations entre les deux hommes semblent durablement rompues, ce qui rend toute cohabitation future particulièrement improbable dans un même projet sportif. Une situation qui pourrait donc influencer les choix de l’OM dans la construction de son organigramme… d’autant que l’ex coach du PSG serait intéressé par le club phocéen à six mois de la fin de son contrat.

Christophe Galtier est intéressé par l'idée d'entraîner l’OM !



À six mois de la fin de son contrat en Arabie saoudite, il sera libre de s’engager ailleurs.



Une arrivée de Julien Fournier à l’OM comme directeur sportif rendrait difficile une signature à Marseille. Les deux… pic.twitter.com/z86wXVHyKr — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 4, 2026

Marseille rêve de Saadé

En parallèle, un autre sujet enflamme les supporters : l’implication potentielle de Rodolphe Saadé. Déjà partenaire du club via le sponsoring maillot, l’homme d’affaires marseillais est régulièrement cité comme une figure capable d’apporter un soutien encore plus important au projet olympien. Une simple phrase publiée sur X par Mohamed Toubache-Ter a suffi à relancer toutes les interprétations : « À vous de jouer Rodolphe Saadé. » Un message court, mais largement commenté par les supporters, qui y voient un possible signe d’une implication future plus forte.

Réactions en chaîne chez les supporters de l’OM

Sur les réseaux sociaux, cette publication a immédiatement provoqué une vague de réactions, oscillant entre espoir et incompréhension. Certains supporters demandent des précisions, d’autres ironisent sur le flou du message, preuve que chaque rumeur autour de l’OM suffit à déclencher une forte agitation émotionnelle. Dans un environnement aussi passionné que Marseille, la moindre phrase peut rapidement prendre une ampleur importante.

Laetom : « C’est à dire ???? Tu peux pas balancer ça comme ça pour la santé mentale des supp marseillais »

Pipo : « Précise que tu parles de cyclisme, ça évitera quelques malaises cardiaques dans le Sud… »

Nicolas Held : « Salut Mohamed, Info sur l’actionnariat ou le vente ou juste sur le naming ? »

Un club toujours sous tension en coulisses

Entre recomposition possible de la direction sportive et spéculations autour de nouveaux investisseurs ou partenaires, l’OM reste dans une phase d’incertitude stratégique. Et à Marseille, on le sait : les périodes de transition sont rarement calmes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)