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FRANCE

OM : 3 joueurs pris en grippe en interne, le vestiaire vient d’imploser !

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 22:30
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Les Marseillais à Nantes

La crise traversée par l’OM ne semble pas avoir de fin : l’effectif marseillais aurait pris trois joueurs en boucs émissaires. 

La crise prend une nouvelle dimension à l’OM. Après la lourde défaite à Nantes (0-3) et alors que la tension grimpe autour de Medhi Benatia et de la direction sportive, le malaise toucherait désormais directement le vestiaire marseillais. Selon RMC Sport, l’ambiance serait devenue particulièrement pesante entre certains joueurs. Et plusieurs cadres seraient désormais clairement pointés du doigt.

Greenwood, Hojbjerg et Pavard ciblés

En interne, le climat serait très tendu depuis plusieurs semaines, mais la gifle reçue à Nantes aurait accentué les fractures déjà présentes dans le groupe. Selon les dernières indications, plusieurs joueurs se rejetteraient désormais la faute après les mauvais résultats et la dynamique inquiétante de cette fin de saison. Une situation qui fragilise encore un peu plus l’équilibre du vestiaire olympien à un moment critique. Trois noms reviendraient particulièrement dans les discussions : Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Benjamin Pavard.

Le premier serait critiqué pour son implication jugée insuffisante et son comportement parfois distant dans la vie du groupe. Malgré des statistiques solides cette saison — 19 buts et 7 passes décisives — l’Anglais ne ferait plus totalement l’unanimité en interne. Hojbjerg, lui, serait visé pour son leadership jugé insuffisant dans les moments difficiles, alors que son expérience devait justement aider l’OM à franchir un cap cette saison. Enfin, Pavard ferait également partie des joueurs ciblés après plusieurs performances décevantes et une influence jugée trop faible dans les matchs à forte pression.

Une situation explosive avant la fin de saison

Cette atmosphère délétère intervient au pire moment pour l’OM. Le club phocéen doit encore terminer sa saison dans un contexte sportif déjà extrêmement tendu, avec une pression énorme autour des résultats et du projet porté par Habib Beye. La nouvelle mise au vert organisée à la Commanderie illustre justement cette volonté de tenter de ressouder un groupe qui semble de plus en plus fracturé.

Entre tensions internes, critiques sur le recrutement, avenir incertain de certains cadres et pression populaire permanente, l’OM traverse une période particulièrement instable. Et dans ce type de contexte, le moindre résultat négatif peut rapidement tout faire exploser.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

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