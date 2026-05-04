Daniel Riolo a lâché une énorme bombe sur la situation à l’OM et la manière dont elle est vécue par l’actionnaire Frank McCourt.

La situation continue de se tendre fortement à l’OM. Après une série de résultats décevants et une atmosphère de plus en plus électrique autour du vestiaire, le club phocéen fait face à une pression grandissante venue jusqu’au plus haut niveau de la direction. Selon Daniel Riolo sur RMC Sport, Frank McCourt serait particulièrement agacé par la dynamique actuelle du club et aurait clairement exprimé son mécontentement en interne.

McCourt très en colère en interne

Le propriétaire de l’OM vivrait très mal la situation sportive et structurelle actuelle du club. « Dans n’importe quelle entreprise, on dit que le premier responsable est le patron. Là, c’est Frank McCourt, a rappelé Daniel Riolo sur RMC Sport. Ce que je peux dire, et c’est une information, c’est qu’il est très, très en colère et que lui aussi milite pour l’enfermement des joueurs à la Commanderie. Décision qui ne satisfait pas Habib Beye puisqu’il sait de toute façon que le groupe ne suit pas. »

Toujours selon le journaliste, l’actionnaire américain serait donc dans une colère importante face à la situation actuelle et aux résultats récents, estimant que certaines décisions prises ces derniers mois n’ont pas permis de stabiliser le projet.

Une mise au vert renforcée au centre des tensions

Dans ce contexte déjà lourd, une décision forte a été prise : un regroupement prolongé des joueurs à la Commanderie. Une mesure qui vise à resserrer le groupe et à préparer la fin de saison dans un cadre plus strict. Mais cette approche ne ferait pas l’unanimité en interne. Toujours selon les éléments rapportés, Frank McCourt pousserait pour une discipline encore plus stricte afin de provoquer un électrochoc.

Cette stratégie ne serait toutefois pas totalement partagée au sein du staff. Habib Beye, en poste sur le banc marseillais, serait plus réservé sur l’efficacité de ce type de mesures, dans un contexte où la cohésion du groupe semble déjà fragilisée. L’entraîneur de l’OM sait que la situation actuelle est délicate et que le vestiaire ne réagit pas toujours comme attendu face aux décisions fortes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)