À LA UNE DU 5 MAI 2026
[00:00]OL – Stade Rennais (4-2) : les supporters lyonnais ont donné rendez-vous à une actrice X en plein match ! 
[23:40]FC Barcelone – Real Madrid : on en sait plus sur la présence de Mbappé et de Courtois pour le Clasico 
[23:30]Stade Rennais Mercato : le pire cauchemar de Franck Haise ferré par l’OL ?
[23:20]OM : McCourt fou furieux, les joueurs sanctionnés ! 
[23:00]FC Nantes : Les supporters poussent pour prolonger un cadre, l’ASSE à l’affût
[22:40]OM : une arrivée de Julien Fournier dictée par une vente aux Saoudiens ?
[22:30]OM : 3 joueurs pris en grippe en interne, le vestiaire vient d’imploser !
[22:20]ASSE : Guillou prend parti après le clash entre Montanier et les supporters à Rodez 
[22:00]PSG Mercato : Pierre Ménès éloigne une starlette de L1 de Paris 
[21:40]ASSE : Montanier privé d’un nouveau renfort capital avant Amiens 
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : McCourt fou furieux, les joueurs sanctionnés ! 

Par Bastien Aubert - 4 Mai 2026, 23:20
💬 Commenter
Frank McCourt (OM)

Daniel Riolo a lâché une énorme bombe sur la situation à l’OM et la manière dont elle est vécue par l’actionnaire Frank McCourt.

La situation continue de se tendre fortement à l’OM.  Après une série de résultats décevants et une atmosphère de plus en plus électrique autour du vestiaire, le club phocéen fait face à une pression grandissante venue jusqu’au plus haut niveau de la direction. Selon Daniel Riolo sur RMC Sport, Frank McCourt serait particulièrement agacé par la dynamique actuelle du club et aurait clairement exprimé son mécontentement en interne.

McCourt très en colère en interne

Le propriétaire de l’OM vivrait très mal la situation sportive et structurelle actuelle du club. « Dans n’importe quelle entreprise, on dit que le premier responsable est le patron. Là, c’est Frank McCourt, a rappelé Daniel Riolo sur RMC Sport. Ce que je peux dire, et c’est une information, c’est qu’il est très, très en colère et que lui aussi milite pour l’enfermement des joueurs à la Commanderie. Décision qui ne satisfait pas Habib Beye puisqu’il sait de toute façon que le groupe ne suit pas. »

Toujours selon le journaliste, l’actionnaire américain serait donc dans une colère importante face à la situation actuelle et aux résultats récents, estimant que certaines décisions prises ces derniers mois n’ont pas permis de stabiliser le projet.

Une mise au vert renforcée au centre des tensions

Dans ce contexte déjà lourd, une décision forte a été prise : un regroupement prolongé des joueurs à la Commanderie. Une mesure qui vise à resserrer le groupe et à préparer la fin de saison dans un cadre plus strict. Mais cette approche ne ferait pas l’unanimité en interne. Toujours selon les éléments rapportés, Frank McCourt pousserait pour une discipline encore plus stricte afin de provoquer un électrochoc.

Cette stratégie ne serait toutefois pas totalement partagée au sein du staff. Habib Beye, en poste sur le banc marseillais, serait plus réservé sur l’efficacité de ce type de mesures, dans un contexte où la cohésion du groupe semble déjà fragilisée. L’entraîneur de l’OM sait que la situation actuelle est délicate et que le vestiaire ne réagit pas toujours comme attendu face aux décisions fortes.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot