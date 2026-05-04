FC Nantes : Les supporters poussent pour prolonger un cadre, l’ASSE à l’affût

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato n’a même pas commencé… mais la tension est déjà maximale. Du côté du FC Nantes, un dossier agite supporters et dirigeants : celui de Frédéric Guilbert.

Et face à l’intérêt grandissant de l’AS Saint-Étienne, les fans nantais ont décidé de passer à l’action.

L’ASSE passe à l’offensive

Comme révélé par nos soins, les Verts avancent vite. L’objectif est clair : préparer dès maintenant un effectif capable de tenir la route en Ligue 1 ou capable de remonter en Ligue 1 l’année prochaine si la montée n’est pas atteint.

Dans cette optique, Frédéric Guilbert coche toutes les cases. Expérimenté, solide, habitué au haut niveau, le défenseur de 31 ans représente une opportunité de marché idéale pour le projet porté par Kilmer Sports Ventures.

Un profil fiable… et immédiatement opérationnel.

Nantes veut verrouiller, les supporters insistent

Mais le FC Nantes n’a pas l’intention de se laisser faire. Conscients de l’importance de leur joueur, les dirigeants travaillent déjà sur une prolongation.

Le plan est clair : proposer à Frédéric Guilbert un maintien de salaire, même en cas de descente en Ligue 2.

Un geste fort… qui montre à quel point le club veut éviter de perdre un cadre.

Et dans ce dossier, les supporters jouent aussi un rôle. Nombreux sont ceux qui poussent publiquement pour voir le défenseur rester, convaincus qu’il peut être un élément clé dans une opération remontée.

S’il y a bien un joueur à essayer de conserver parmi ceux en fin de contrat, c’est bien Frederic Guilbert. — FCNHistory (@FcnHistory) May 2, 2026

Un choix stratégique pour Guilbert

Le dossier est désormais entre les mains du joueur. Rester au FC Nantes pour stabiliser le club ? Rejoindre l’AS Saint-Étienne et son projet ambitieux ? Ou tenter une autre aventure ?

Une chose est sûre : Frédéric Guilbert ne manque pas d’options.

Un premier test pour le mercato stéphanois

Pour l’AS Saint-Étienne, ce dossier est loin d’être anodin. Réussir à attirer un joueur aussi convoité enverrait un message fort : les Verts sont prêts à redevenir un acteur majeur.

Mais face à la mobilisation du FC Nantes… et de ses supporters, rien ne sera simple.

Le bras de fer ne fait que commencer.