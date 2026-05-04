ASSE Mercato : énorme opportunité pour Bardeli, un signal fort envoyé aux Verts

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le mercato s’accélère déjà du côté de l’AS Saint-Étienne… et une opportunité en or pourrait bien se présenter.

Selon La Voix du Nord, Enzo Bardeli, Vincent Sasso et Alec Georgen devraient quitter l’USL Dunkerque cet été.

Une information loin d’être anodine… surtout pour Saint-Étienne.

Bardeli libre, une aubaine pour l’ASSE

Le dossier Enzo Bardeli pourrait rapidement devenir brûlant. En fin de contrat, le milieu offensif ne devrait pas prolonger, ouvrant la porte à un départ libre.

Et pour l’AS Saint-Étienne, c’est une occasion à ne pas manquer.

Déjà cité dans les radars stéphanois ces derniers mois, Bardeli coche toutes les cases : expérience de la Ligue 2, créativité, efficacité.

🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 ! 𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗕𝗔𝗥𝗗𝗘𝗟𝗜, 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗔𝗦𝗦𝗢 𝗘𝗧 𝗔𝗟𝗘𝗖 𝗚𝗘𝗢𝗥𝗚𝗘𝗡 𝗗𝗘𝗩𝗥𝗔𝗜𝗘𝗡𝗧 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗨𝗡𝗞𝗘𝗥𝗤𝗨𝗘 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ ! 👋💙🤍



Les trois joueurs sont en 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗧 et ne devraient 𝗣𝗔𝗦… pic.twitter.com/KIsoTWkEvH — Actu Ligue 2 (@L2Actu_) May 4, 2026

Des stats qui parlent pour lui

Avec 9 buts et 6 passes décisives en 32 matchs, Enzo Bardeli s’impose comme l’un des meneurs de jeu les plus performants du championnat.

Un profil capable de faire des différences… exactement ce qui manque aujourd’hui aux Verts.

Car ces dernières semaines, l’AS Saint-Étienne peine à créer du jeu, notamment lors des défaites face au SC Bastia et au Rodez Aveyron Football.

Kilmer Sports à l’affût

En coulisses, Kilmer Sports Ventures pourrait rapidement se positionner.

Attirer un joueur libre, performant et déjà aguerri à la Ligue 2 enverrait un message fort : celui d’un club prêt à construire intelligemment son effectif, avec des profils efficaces immédiatement.

Un choix stratégique… et potentiellement décisif.

Une piste à ne pas rater

Le timing est parfait. Un joueur libre, en pleine progression, qui correspond aux besoins actuels de l’équipe.

Pour l’AS Saint-Étienne, le message est clair : il y a un coup à faire.

Reste à savoir si les Verts sauront saisir cette opportunité… ou laisser filer l’un des meilleurs créateurs de Ligue 2.