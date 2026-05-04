ASSE Mercato : énorme opportunité pour Bardeli, un signal fort envoyé aux Verts

Le mercato s’accélère déjà du côté de l’AS Saint-Étienne… et une opportunité en or pourrait bien se présenter.
Selon La Voix du Nord, Enzo Bardeli, Vincent Sasso et Alec Georgen devraient quitter l’USL Dunkerque cet été.
Une information loin d’être anodine… surtout pour Saint-Étienne.
18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€
Bardeli libre, une aubaine pour l’ASSE
Le dossier Enzo Bardeli pourrait rapidement devenir brûlant. En fin de contrat, le milieu offensif ne devrait pas prolonger, ouvrant la porte à un départ libre.
Et pour l’AS Saint-Étienne, c’est une occasion à ne pas manquer.
Déjà cité dans les radars stéphanois ces derniers mois, Bardeli coche toutes les cases : expérience de la Ligue 2, créativité, efficacité.
Des stats qui parlent pour lui
Avec 9 buts et 6 passes décisives en 32 matchs, Enzo Bardeli s’impose comme l’un des meneurs de jeu les plus performants du championnat.
Un profil capable de faire des différences… exactement ce qui manque aujourd’hui aux Verts.
Car ces dernières semaines, l’AS Saint-Étienne peine à créer du jeu, notamment lors des défaites face au SC Bastia et au Rodez Aveyron Football.
Kilmer Sports à l’affût
En coulisses, Kilmer Sports Ventures pourrait rapidement se positionner.
Attirer un joueur libre, performant et déjà aguerri à la Ligue 2 enverrait un message fort : celui d’un club prêt à construire intelligemment son effectif, avec des profils efficaces immédiatement.
Un choix stratégique… et potentiellement décisif.
Une piste à ne pas rater
Le timing est parfait. Un joueur libre, en pleine progression, qui correspond aux besoins actuels de l’équipe.
Pour l’AS Saint-Étienne, le message est clair : il y a un coup à faire.
Reste à savoir si les Verts sauront saisir cette opportunité… ou laisser filer l’un des meilleurs créateurs de Ligue 2.