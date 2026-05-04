Si les finances de l’OM ne devraient pas permettre à Frank McCourt de trop se projeter au mercato, un investisseur annoncé aurait les coudées franches pour recruter.

L’été marseillais pourrait réserver un énorme tournant. Alors que l’OM joue gros dans cette fin de saison avec une course à la Ligue des Champions quasi enterrée, les questions financières reviennent déjà au centre des débats. Entre les ambitions du club et la nécessité de renforcer l’effectif au mercato, le club phocéen devra trouver des solutions. Et justement, un nouvel investisseur annoncé pourrait venir changer beaucoup de choses à l’OM.

« L’investisseur se se chargera d’investir pour le mercato »

Selon les informations évoquées par La Minute OM, un acteur financier serait appelé à jouer un rôle majeur dans les prochains mois afin de soulager Frank McCourt sur le plan économique. Une tendance qui alimente déjà énormément de réactions du côté des supporters marseillais. « Sans Ligue des Champions, il faudra vendre, Frank McCourt ne remettra pas d’argent. D’où l’importance de l’investisseur, qui, lui se chargera d’investir pour le mercato. Il arrivera pour ça », explique ainsi le compte spécialisé sur l’OM.

Un message très fort qui confirme une réalité désormais bien connue à l’OM : l’actionnaire américain ne souhaite plus injecter massivement de fonds personnels dans le projet olympien. Après plusieurs saisons de dépenses importantes et des résultats parfois décevants, Frank McCourt semble vouloir stabiliser les finances du club. Dans ce contexte, l’arrivée d’un nouvel investisseur pourrait totalement redistribuer les cartes du prochain mercato. Car malgré les contraintes économiques, Roberto De Zerbi attend des renforts importants pour construire une équipe capable de rivaliser durablement avec le PSG et d’exister sur la scène européenne.

McCourt enfin déchargé des dépenses ?

L’effectif marseillais devrait connaître de nombreux changements cet été. Plusieurs départs (8 ?) sont déjà envisagés afin d’alléger la masse salariale et de générer des liquidités. Mais l’OM sait aussi qu’il devra recruter intelligemment et rapidement pour répondre aux exigences de son nouvel entraîneur. C’est précisément là qu’interviendrait ce futur investisseur. Son rôle serait de permettre au club de conserver une certaine ambition sportive, même en cas d’échec dans la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Une donnée capitale tant les revenus européens conditionnent aujourd’hui les finances des grands clubs français.

Depuis plusieurs années, le sujet des investisseurs fascine à l’OM. Entre les rumeurs autour de fonds étrangers, les spéculations liées à l’Arabie saoudite et les débats autour de l’avenir de Frank McCourt, chaque information provoque immédiatement une immense attente chez les supporters olympiens. Pour l’instant, peu de détails ont filtré concernant l’identité exacte de cet investisseur potentiel. Mais en interne, le besoin de trouver de nouveaux relais financiers semble de plus en plus évident pour accompagner les ambitions sportives du club.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

10/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)