OM : Beye punit ses joueurs après la déroute face au FC Nantes

Après la lourde défaite face au FC Nantes (3-0), Habib Beye a décidé de serrer la vis. L’entraîneur de l’OM a imposé une mise au vert à ses joueurs pour tenter de relancer la fin de saison.

De nouveau battu ce samedi par le FC Nantes (3-0), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’enfonce encore plus dans la crise. Désormais septièmes au classement, les Marseillais ont sans doute dit adieu à une qualification pour la prochaine Ligue des champions, voire pour la Ligue Europa.

Nouvelle mise au vert à l’OM

Après cette nouvelle contre-performance, l’entraîneur marseillais Habib Beye a décidé d’instaurer une nouvelle mise au vert, selon L’Équipe. Les Olympiens étaient convoqués ce dimanche matin à la Commanderie, où ils vont débuter dès lundi soir une nouvelle mise au vert.

Une décision forte de la direction marseillaise, qui cherche des solutions pour tenter de sauver une fin de saison très compliquée. Déjà après la défaite à Lorient, les joueurs avaient été soumis à un programme renforcé avec des séances doublées et une mise au vert au centre d’entraînement. Cette fois, après l’humiliation à Nantes, le club phocéen durcit encore le ton.

Concrètement, les joueurs ne rentreront pas chez eux après l’entraînement lundi et resteront à la Commanderie afin de resserrer les liens du groupe et se concentrer pleinement sur les deux dernières échéances de la saison. L’OM reste mathématiquement en course pour une place européenne, mais devra réagir rapidement lors de son prochain déplacement au Havre, avant un dernier match décisif face au Stade Rennais.