Accroché par le Havre, le LOSC offre un sursis à l’OM pour la Ligue des Champions

Le LOSC a concédé ce dimanche le match nul face au Havre (1-1), à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1.

Le LOSC avait l’occasion de frapper un grand coup dans la course au podium et à la Ligue des Champions en cas de victoire ce dimanche face au Havre. Mais les Dogues n’ont pas su faire mieux qu’un match nul face aux Havrais (1-1). Dominateurs en début de match, les hommes der Bruno Genesio ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire d’Hakon Arnar Haraldsson (29e), avant de se faire reprendre quatre minutes plus tard sur un but d’Issa Soumaré (33e). En seconde période, les Lillois ont poussé, sans parvenir à arracher la victoire.

L’OM n’est pas encore mort dans la course à la C1

Avec ce petit point, Lille grimpe provisoirement à la troisième place au classement avec 57 unités, en attendant le choc de la 32e journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais, désormais quatrième avec 57 points, et le Stade Rennais, cinquième avec 56 points. Par ailleurs, ce match nul du LOSC offre un dernier sursis à l’Olympique de Marseille dans la course à la Ligue des Champions. Malgré leur lourde défaite ce samedi face au FC Nantes (3-0), les Marseillais peuvent encore espérer accrocher le Top 4.