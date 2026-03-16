À Lyon, la tension ne retombe pas. Le 0-0 ramené de la pelouse du Havre accentue la frustration, mais un propos a surclassé tous les commentaires d’après-match : Raymond Domenech n’a pas mâché ses mots au sujet de l’attaque de l’OL, ciblant frontalement Endrick et Roman Yaremchuk.

Pointant la prestation du jeune prodige brésilien, Raymond Domenech a lâché une phrase devenue virale depuis l’émission : « Dans le jeu, Endrick ne sert strictement à rien. Il perd neuf ballons sur dix. » Des mots cinglants qui résument la frustration autour de l’attaquant prêté à l’OL et dont on attendait beaucoup plus, notamment après son recrutement retentissant. Surnommé le « futur crack », Endrick peine à répondre aux attentes sur le rectangle vert, loin du niveau espéré malgré la patience du public rhodanien.

Le dernier nul face au Havre n’a fait que raviver les doutes. Les supporters, qui espéraient voir éclore un nouveau leader offensif, s’interrogent : la réussite entrevue, comme lors d’un but opportuniste contre le Celta, ne suffit visiblement plus à masquer les lacunes dans le jeu collectif. Une séquence qui expose le Brésilien à la pression renouvelée du contexte lyonnais.

Yaremchuk également ciblé

Domenech n’a pas épargné le remplaçant désigné, Roman Yaremchuk, ironiquement relégué au rang d’option par défaut : « Quand ils ne vont pas bien, ils font rentrer Yaremchuk. (se tournant vers Obraniak) Remets les crampons ! Tu peux jouer à sa place. C’est une catastrophe, c’est pas possible. » La formule fait mouche et alimente la discussion autour de l’efficacité offensive de l’OL. Pour certains observateurs, la dynamique enclenchée depuis l’arrivée du buteur ukrainien à Lyon n’a toujours pas atteint le niveau attendu. L’adaptation de Yaremchuk, arrivé en prêt cet hiver, reste au centre des débats alors que l’attaque lyonnaise peine à peser dans les moments clés.

Un contexte tendu à l’OL

Au cœur d’une séquence sportive tendue, ces critiques publiques résonnent comme un avertissement. L’équipe de Lyon, empêtrée dans une saison irrégulière, voit la tension grimper dans un groupe en manque de confiance. Les propos tranchants de Domenech illustrent bien le climat qui règne entre attentes, espoirs déçus et risque réel de voir l’OL passer à côté de ses objectifs.

Ce genre d’intervention, loin d’être anodin, nourrit le tumulte qui entoure le vestiaire lyonnais et pourra difficilement être ignoré à l’approche des prochaines journées. Alors que la question de l’avenir d’Yaremchuk fait aussi l’objet de spéculations sur le long terme, supporters et observateurs attendent désormais une réaction sur le terrain pour inverser la tendance.

À suivre sur cette fin de saison décisive : comment l’OL, bousculé en interne comme en externe, saura-t-il recoller avec la victoire et apaiser la tempête médiatique qui gronde à ses portes ? Pour poursuivre l’analyse individuelle de l’attaquant ukrainien, retrouvez sa fiche détaillée sur le profil Yaremchuk.