Trois rencontres de la 25e journée de Ligue 1 débuteront à 17h15. Le Stade Rennais sera à Nice, le LOSC accueillera Lorient et Brest, Le Havre.

Deux rencontres importantes pour la course à l’Europe débuteront tout à l’heure. Le Stade Rennais de Franck Haise (7e), qui reste sur trois consécutives sera à Nice, précédant club du nouvel entraîneur rouge et noir. L’Allianz Riviera lui réservera-t-elle un accueil chaleureux ou houleux ? En tout cas, ses anciens joueurs auront certainement à cœur de le faire tomber, eux qui n’ont remporté aucun de leurs cinq derniers matches de championnat. Heureusement qu’Auxerre (0-0 contre Strasbourg) et Nantes (0-1 face à Angers) n’avancent pas eux non plus. Les Aiglons, 15es, conservent cinq points d’avance sur l’AJA.

OGCN : à venir.

SRFC : Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Rongier, Camara – Al-Tamari, Szymanski, Nordin – Le Paul.

Autre match important pour l’Europe, la réception de Lorient (10e) par Lille (6e). En cas de succès, les Dogues, qui ont remporté leurs deux derniers matches en Ligue 1, reprendraient la 5e place à l’AS Monaco et reviendraient à trois points de l’OM. Mais attention à Lorient, qui n’a perdu qu’une seule de cinq dernières rencontres. Et il faudra faire sans Olivier Giroud, pas convoqué par Bruno Genesio.

LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Mandi, Perraud – André, Bentaleb, Bouaddi – Haraldsson, Fernandez-Pardo – Perrin.

FCL : à venir.

Enfin, affiche de deuxième partie de tableau, Brest-Le Havre peut permettre au SB29 de se rapprocher de la zone européenne et au HAC de s’éloigner définitivement de la zone rouge.

SB29 : Coudert – Lala, Chardonnet, Diaz, Locko – Magnetti, Chotard – Del Castillo, Doumbia, Dina Ebimbe – Ajorque.

HAC : Diaw – Sangante, Seko, Lloris – Ndiaye, Ebonog, Gourna-Douath, Zouaoui – Boufal, Quetant – Soumaré.