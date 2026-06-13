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FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : nouveau coup de théâtre pour le prix de Pablo Pagis !

Par Fabien Chorlet - 13 Juin 2026, 16:19
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Pablo Pagis (FC Lorient)

Le FC Lorient attendrait finalement 20 millions d’euros pour laisser partir Pablo Pagis cet été.

Pablo Pagis est l’un des joueurs de Ligue 1 les plus courtisés à l’approche du mercato estival. Auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du FC Lorient, avec 10 buts et 3 passes décisives en championnat, l’attaquant de 23 ans aurait tapé dans l’œil de plusieurs cadors du football français. L’Olympique de Marseille, le RC Lens, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais suivraient notamment de près la situation du fils de Mickaël Pagis.

Lorient attend 20 M€ pour Pagis

Depuis plusieurs semaines, les estimations concernant le montant réclamé par Lorient pour laisser partir son joueur se multiplient. Certaines sources évoquaient un prix de 25 millions d’euros, d’autres un montant plus proche de 15 millions. Mais selon les informations de Ouest-France, la position des Merlus serait désormais plus claire. Le président Loïc Féry aurait fixé le prix de départ de son attaquant à 20 millions d’euros et ne compterait pas revoir ses exigences à la baisse face à l’intérêt grandissant de plusieurs clubs.

Reste désormais à savoir lequel de ces prétendants sera prêt à s’aligner sur les demandes lorientaises. Il faudra également convaincre Pablo Pagis, qui disposera probablement de plusieurs options attractives pour poursuivre sa progression. Une chose est sûre, le dossier de l’attaquant des Merlus devrait animer une bonne partie du mercato estival.

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