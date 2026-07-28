OL Mercato : après Openda, accord proche pour la septième recrue !

L’Olympique Lyonnais est l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs depuis le début du mercato estival, notamment dans le sens des arrivées. Le club rhodanien a déjà enregistré cinq recrues (Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo et Cluver Sambi Mbungu) et aurait également bouclé le gros coup Loïs Openda, qui devrait être prêté sans option d’achat par la Juventus Turin.

Bacher se rapproche de l’OL

Les dirigeants lyonnais auraient désormais une nouvelle priorité sur le marché des transferts : Felix Bacher. Selon le média portugais A Bola, les négociations entre l’OL et Estoril pour le transfert du défenseur central autrichien seraient même proches de se conclure. Le montant de l’opération devrait avoisiner les 4 millions d’euros.

Si les deux clubs parviennent à un accord définitif dans les prochains jours, Felix Bacher pourrait ainsi devenir la septième recrue estivale de l’Olympique Lyonnais.