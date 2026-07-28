La défaite du FC Nantes samedi en amical contre Le Mans (0-1) n’a pas beaucoup plu à l’entraîneur des Canaris Michel Der Zakarian.

La préparation estivale du FC Nantes n’est pas encore totalement convaincante. Battus par Le Mans (0-1) samedi en match amical, les Canaris ont provoqué la première vraie colère de Michel Der Zakarian, qui n’a pas apprécié le contenu proposé par ses joueurs.

Der Zakarian dénonce un manque de maîtrise technique

Après une entrée en matière réussie face au FC Fleury (0-5), Nantes avait déjà montré quelques limites contre Lorient (défaite 1-0) puis La Roche-sur-Yon (match nul 1-1). Face au Mans, pensionnaire de National, les Nantais ont concédé un nouveau revers qui a laissé un goût amer à leur entraîneur (0-1). Après la rencontre, Michel Der Zakarian n’a pas caché son insatisfaction devant les journalistes. L’entraîneur du FC Nantes a notamment regretté les nombreuses approximations de son équipe dans l’utilisation du ballon.

« On a fait une première mi-temps très mauvaise techniquement, on a eu du mal à sortir les ballons. C’est le premier match où il y a autant de déchets techniques. Ça manquait de coordination entre nous, que ce soit dans les déplacements ou techniquement. La première mi-temps a été bafouée à ce niveau-là », a-t-il analysé après coup. Le technicien des Canaris a toutefois reconnu une amélioration après la pause, avec quelques séquences plus intéressantes : « Après, en deuxième mi-temps, il y a eu des choses intéressantes. Mais on n’a pas pu scorer (avant Le Mans), on a l’occasion avant avec Killian Corredor. Encore une fois, on perd sur un coup de pied arrêté. »

Le FC Nantes doit accélérer avant la reprise

Malgré ce deuxième revers de l’été, Michel Der Zakarian ne veut pas tirer de conclusions trop rapides. Le coach nantais rappelle que son groupe est encore en phase de préparation et que les organismes doivent progressivement monter en puissance.

« On monte les temps de jeu, on se rapproche de la reprise. Dans 15 jours, on attaque la compétition. Il faut que les temps de jeu soient plus longs pour l’équipe qui va démarrer », a-t-il conclu. Avec une reprise de la Ligue 2 prévue le samedi 8 août face au Red Star, le FC Nantes dispose encore de quelques jours pour corriger ses lacunes. Mais les premiers messages de Der Zakarian sont clairs : les Canaris devront rapidement gagner en précision et en coordination.