Après la défaite du FC Nantes en amical contre Le Mans ce samedi (0-1), Michel Der Zakarian a sous-entendu un départ.

Le FC Nantes pourrait encore perdre un joueur apprécié de ses supporters cet été. Après le dossier Yassine Benhattab, un autre élément du groupe nantais semble désormais se diriger vers un départ.

Yousuf sur le départ !

Battus par Le Mans en amical samedi (0-1), les Canaris continuent de faire face à plusieurs incertitudes dans leur effectif. Après la rencontre, Michel Der Zakarian a laissé entendre que des mouvements pourraient encore intervenir dans les prochaines semaines.

Parmi les joueurs concernés, Ali Yousuf attire particulièrement l’attention. L’international n’a pas participé à la rencontre face au Mans alors qu’il s’était entraîné avec Matthis Abline, Chidozie Awaziem et potentiellement Yassine Benhattab, autre joueur annoncé sur le départ. Selon David Phelippeau, la tendance serait clairement à un départ pour le milieu de terrain du FC Nantes.

Benhattab premier de cordée

Arrivé en janvier dernier, Ali Yousuf avait pourtant rapidement séduit à la Beaujoire. Solide dans l’entrejeu, généreux dans l’effort et régulier dans ses performances, il avait été l’un des rares motifs de satisfaction des supporters lors de la deuxième partie de saison en Ligue 1. Son profil avait même gagné une vraie cote auprès du public nantais, qui voyait en lui un joueur capable d’apporter de la stabilité dans une équipe en difficulté.

Mais le FC Nantes semble désormais vouloir poursuivre son remodelage d’effectif. Après Yassine Benhattab, dont le départ vers Krasnodar est annoncé comme quasiment acté, Ali Yousuf pourrait donc être le prochain dossier chaud à gérer pour les dirigeants des Canaris. Reste désormais à connaître les conditions d’un éventuel transfert et la volonté réelle du joueur, alors que Michel Der Zakarian cherche encore à façonner son groupe avant le début de la saison en Ligue 2.