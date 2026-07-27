Pas insensible à un retour en Ligue 1, Martín Terrier (Leverkusen, 29 ans) voit son avenir se préciser.

Martin Terrier pourrait déjà retrouver la Ligue 1 cet été. À 29 ans, l’attaquant français ne serait pas opposé à un retour dans le championnat de France, mais son dossier reste complexe.

Un retour en L1 qui séduit Terrier

Selon nos informations, Martin Terrier voit d’un bon œil l’idée de revenir en Ligue 1. Son entourage aurait ainsi proposé son profil à plusieurs clubs, dont l’OM et le Stade Rennais.

Le joueur de 29 ans conserve une belle cote sur le marché grâce à sa polyvalence offensive. Capable d’évoluer sur l’aile gauche, en soutien de l’attaquant ou même dans l’axe, il représente une option intéressante pour des équipes à la recherche d’expérience et de qualité technique.

L’OM reste attentif

Du côté de l’OM, le profil de Martin Terrier coche plusieurs cases. Son expérience du haut niveau, sa capacité à évoluer dans différents systèmes et sa connaissance de la Ligue 1 constituent des atouts appréciés.

Cependant, le dossier est loin d’être simple. Les dirigeants marseillais s’interrogent sur son état physique après sa grave blessure au genou et sa saison en Allemagne. À cela s’ajoute un salaire important, difficilement compatible avec les conditions financières envisagées par le club.

En l’état actuel, un prêt accompagné d’une prise en charge significative du salaire par le Bayer Leverkusen apparaît comme la seule formule réellement envisageable.

Le Stade Rennais fixe ses conditions

Le Stade Rennais suit également la situation de son ancien joueur. Terrier garde une excellente image au club, où il a laissé le souvenir d’un élément majeur de l’effectif.

Pour autant, les dirigeants bretons ne souhaitent pas bouleverser leur équilibre salarial. Un retour ne pourrait être étudié que dans le cadre d’un prêt avec une forte baisse de rémunération. Le club n’exclurait pas non plus de lui proposer un rôle de rotation plutôt qu’une place de titulaire indiscutable.

Une opération encore loin d’être conclue

Si Martin Terrier est ouvert à un retour en Ligue 1, plusieurs paramètres doivent encore s’aligner avant qu’un transfert puisse se concrétiser. Les aspects financiers restent le principal frein, tandis que les clubs intéressés souhaitent également obtenir des garanties sur sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

À ce stade, les discussions n’en sont pas encore à proprement parler. L’OM comme le Stade Rennais restent attentifs à l’évolution du dossier, mais un éventuel accord passera inévitablement par des concessions financières importantes de la part du joueur et du Bayer Leverkusen.