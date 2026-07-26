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FRANCE

OM : après Nice, une annonce rassurante est tombée pour le mercato 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 20:30
Bruno Genesio (OM)

La lourde défaite de l’OM en amical contre l’OGC Nice (0-3) ce samedi à la Commanderie inquiète les supporters mais la suite de l’été devrait les rassurer.

La lourde défaite de l’OM face à l’OGC Nice en match amical (0-3) a provoqué quelques doutes chez les supporters marseillais. Mais alors que les critiques commencent à monter, une mise au point rassurante est venue calmer le jeu concernant le mercato olympien.

Une défaite qui inquiète les supporters de l’OM

Pour son deuxième match de préparation, l’OM a connu une soirée compliquée face aux Aiglons. Malgré une possession largement en faveur des Phocéens, les hommes de Bruno Genesio ont manqué d’efficacité dans les deux surfaces.

Les transitions défensives ont notamment posé problème, tandis que l’attaque marseillaise n’a pas réussi à trouver les solutions face au bloc niçois. Une prestation qui a rapidement relancé les interrogations autour du mercato, alors que l’effectif doit encore être renforcé.

Les recrues vont arriver à l’OM

Face aux nombreuses réactions après cette rencontre, Mohamed Toubache-Ter a tenu à relativiser la situation. Pour le spécialiste, il ne faut pas juger le nouveau projet de l’OM uniquement sur un match de préparation : « Tout va s’accélérer ! Autant je trouve une certaine presse excessive… autant je trouve les commentaires de certains supporters marseillais 😳😳😳 pour un match amical. Le nouveau board OM est un diesel… mais toujours avec pour objectif de bien faire les choses », a déclaré Mohamed Toubache-Ter.

Le message envoyé est donc plutôt rassurant pour les supporters. Le nouveau board de l’OM travaillerait en coulisses avec l’objectif de renforcer l’équipe sans se précipiter. Après un début de mercato jugé trop calme par certains observateurs, les prochaines semaines pourraient donc être beaucoup plus animées du côté de Marseille. Bruno Genesio attend encore plusieurs renforts pour bâtir une équipe capable de répondre aux ambitions du club.

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