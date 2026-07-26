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FRANCE

OM, OL Mercato : ça bouge très fort pour Mastantuono (Real Madrid) ! 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 14:20
Franco Mastantuono (Real Madrid)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 sur ce mercato estival, Franco Mastantuono (Real Madrid, 18 ans) est aussi sollicité à l’étranger. 

Franco Mastantuono ne devrait pas rester au Real Madrid cette saison. Le club espagnol prépare déjà son départ… sous la forme d’un prêt. À seulement 18 ans, l’international argentin continue d’attirer de nombreux prétendants. Mais le Real Madrid entend garder totalement la main sur son avenir.

L’OL toujours dans la course pour Mastantuono 

Selon Ekrem Konur, la stratégie madrilène est claire : « Le Real Madrid prévoit de prêter l’ailier argentin Franco Mastantuono sans option d’achat, dans le but de conserver un contrôle total sur son avenir. La Fiorentina est prête à répondre aux conditions du Real Madrid. Intérêt de Villarreal, Tottenham, Benfica, River Plate, RB Leipzig, Inter, Juventus, Lyon et Fulham. »

Parmi les clubs cités figure toujours l’OL, qui surveille attentivement l’évolution de la situation malgré l’arrivée imminente de Loïs Openda en attaque. Les Gones pourraient tenter leur chance si les conditions du prêt restent accessibles.

L’OM décroché ?

La concurrence s’annonce toutefois féroce avec plusieurs formations de Premier League, de Serie A, de Bundesliga, de Liga et même River Plate, qui rêve d’un retour de son ancien prodige. En revanche, un club français semble désormais avoir abandonné cette piste. 

Longtemps évoqué parmi les prétendants, Konur affirme que l’OM ne figure plus parmi les équipes intéressées par Franco Mastantuono. Le dossier se concentre désormais autour des clubs encore prêts à répondre aux exigences du Real Madrid, qui refuse catégoriquement toute option d’achat afin de récupérer son joueur à l’issue de son prêt.

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