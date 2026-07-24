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FRANCE

OM : un dernier test de prestige programmé avant la Ligue 1

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 18:35
OM : un dernier test de prestige programmé avant la Ligue 1

L’OM terminera sa préparation estivale par une affiche de haut niveau au Vélodrome. Les hommes de Bruno Genesio recevront l’Atlético Madrid le 14 août, une semaine avant la reprise de la Ligue 1.

L’Atlético Madrid attendu au Vélodrome

Selon les informations de L’Équipe, l’OM affrontera l’Atlético Madrid le vendredi 14 août à 17h30. Cette rencontre amicale se disputera au Vélodrome et constituera l’ultime galop d’essai des Marseillais avant le début du Championnat.

La formation de Diego Simeone sera elle aussi proche de la compétition. Les Colchoneros lanceront leur saison le 19 août contre Malaga, soit cinq jours après leur déplacement dans la cité phocéenne.

Une affiche désormais traditionnelle

Depuis plusieurs années, la direction olympienne a pris l’habitude de proposer une dernière affiche prestigieuse à ses supporters. Naples avait été invité en 2019, avant Villarreal en 2021, l’AC Milan en 2022, le Bayer Leverkusen en 2023 puis Aston Villa en 2025.

La réception de l’Atlético s’inscrit donc dans cette continuité. Face à un adversaire habitué aux joutes européennes, Bruno Genesio pourra mesurer l’état de son groupe après une préparation durant laquelle plusieurs cadres se sont déjà signalés.

Strasbourg en ligne de mire

L’OM reprendra la Ligue 1 le 21 août face à Strasbourg. À seulement sept jours de cette première journée, le technicien marseillais devrait ainsi aligner une équipe proche de celle appelée à débuter le Championnat.

Avant ce rendez-vous, Marseille disputera également un match de préparation contre l’Athletic Bilbao, le dimanche 9 août à 17h30. Comme l’affiche face aux Colchoneros, cette rencontre sera retransmise sur Ligue 1+.

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