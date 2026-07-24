ASSE : le nouvel entraîneur renforce encore son staff avec un spécialiste

Ian Cathro poursuit la réorganisation de l’ASSE en s’attachant les services d’un nouvel analyste vidéo venu du Toulouse FC. Une arrivée qui confirme la volonté du technicien écossais de moderniser l’encadrement des Verts pour viser la remontée en Ligue 1.

Simon Cousinié arrive du Toulouse FC

Après avoir renforcé son équipe d’adjoints, Ian Cathro continue de façonner son staff. Selon les informations relayées par Onze Mondial, Simon Cousinié a rejoint le staff professionnel de l’AS Saint-Étienne au début du mois de juillet.

Le nouvel analyste vidéo sort de quatre années passées au Toulouse FC. Dans la Ville Rose, il a notamment travaillé auprès des catégories U17 et U19. Il vient renforcer une cellule stéphanoise qui compte déjà Jules Fauvey et Sonny Vitulli.

La cellule vidéo se renouvelle

Cette arrivée compense le départ de Romain Marée, parti rejoindre St. Louis City en MLS au début de l’année 2026. Dans un football où l’analyse des données et des images prend toujours plus de place, l’ASSE souhaitait apporter un regard neuf à son département vidéo.

Cathro avait déjà intégré Bryant Lazaro, Eliaquim Mangala et David Le Moël à sa garde rapprochée. Le nouvel entraîneur des Verts entend ainsi s’appuyer sur des profils différents, mais réunis autour d’une même vision du jeu. Une restructuration à retrouver au fil des dernières informations sur l’ASSE.

Davitashvili bien présent à Divonne-les-Bains

Pendant que le staff se complète en coulisses, le groupe poursuit sa préparation à Divonne-les-Bains. Zuriko Davitashvili est bien présent avec ses coéquipiers, comme l’a montré le canal Instagram officiel du club.

Zuriko Davitashvili est bien présent pour le stage de préparation à Divonne-les-Bains. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2080690218911613082

La remontée comme priorité

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE veut repartir sur des bases plus solides. La constitution d’un staff élargi et spécialisé représente l’une des premières étapes du projet porté par Cathro. L’objectif reste clair : remettre rapidement les Verts sur les rails de la Ligue 1.