ASSE, FC Nantes : Appiah dévoile les coulisses de son choix

Invité d’Addict O Foot, Dennis Appiah est revenu sur son départ du FC Nantes pour l’AS Saint-Étienne en janvier 2023. Un choix loin d’être évident pour l’ancien latéral droit, alors engagé en Ligue Europa avec les Canaris.

Un départ de Nantes qui n’allait pas de soi

À l’hiver 2023, Dennis Appiah n’avait pas vraiment le profil du joueur appelé à descendre d’un étage. Le défenseur disputait alors la Ligue Europa avec le FC Nantes, qui s’apprêtait à croiser la Juventus Turin. Pourtant, l’idée d’un départ a rapidement pris de l’épaisseur, comme il l’a raconté dans un entretien relayé par Peuple Vert.

« Saint-Étienne, ça a été un choix hyper compliqué. Dans ma tête, je me disais : Saint-Étienne est descendu, ils sont vingtièmes… », a confié l’ancien Nantais. À l’époque, l’ASSE évoluait en Ligue 2 et traversait une période très délicate.

Kombouaré ne lui promet rien

Le déclic est aussi venu de sa situation chez les Canaris. Dennis Appiah sent alors que son avenir ne s’inscrit plus forcément dans la maison Jaune et Verte. Avant de trancher, il échange avec Antoine Kombouaré pour connaître ses intentions.

« Je lui ai demandé ce qu’il comptait faire de moi pendant les six derniers mois. Il m’a répondu qu’il ne pouvait rien me promettre », a-t-il expliqué. À Nantes, la concurrence était forte dans le couloir droit, avec notamment Sébastien Corchia, Fabio et Fabien Centonze.

Son agent lui présente alors le projet stéphanois avec un argument simple : « Saint-Étienne, ça reste Saint-Étienne. C’est un top club. Historique. » L’ASSE lui propose aussi un contrat de deux ans, plus une année en option, de quoi peser dans la réflexion.

Un rôle assumé dans le Forez

Arrivé dans le Forez au début du mois de janvier 2023, Dennis Appiah n’a jamais voulu endosser un costume trop large. « Je ne venais pas comme le Messie. Je ne venais pas sauver le club tout seul. Je venais aider un collectif à remonter », a-t-il rappelé.

Nadé plus que jamais sur le départ ? Écarté du groupe pour le match amical disputé à Glasgow, le défenseur central pourrait rapidement quitter l’ASSE. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2080354039070437864

Le défenseur, aujourd’hui âgé de 34 ans, avait déjà connu une réflexion autour des Verts lorsqu’il évoluait à Caen, à l’époque où l’ASSE disputait régulièrement l’Europe sous Christophe Galtier. Il avait finalement pris la direction d’Anderlecht.

La montée et le derby comme souvenirs forts

Son passage à Saint-Étienne lui a finalement laissé des images fortes. Dennis Appiah est notamment revenu sur la montée en Ligue 1 obtenue lors du barrage face à Metz, avec un retour dans le Forez particulièrement marquant au milieu des supporters.

« Monter avec Saint-Étienne, c’est beaucoup d’émotions. À l’aéroport, les supporters ont entouré le bus avec des fumigènes. C’était trop d’amour d’un coup », a-t-il raconté. Libre à l’issue de son contrat, l’ancien Vert a depuis retrouvé le SM Caen, où il va tenter d’apporter son expérience en Ligue 3.