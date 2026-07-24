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FRANCE

RC Lens : la réserve confirme un choix fort pour sa saison

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 12:50
RC Lens : la réserve confirme un choix fort pour sa saison

Reléguée automatiquement en Régional 2 après son forfait général en Régional 1 la saison passée, la réserve du RC Lens ne repartira pas dans les championnats régionaux. Le club artésien privilégie encore le Challenge Espoirs et des matches amicaux de bon niveau pour son groupe Elite.

Pas de Régional 2 pour les Sang et Or

Sans grande surprise, la réserve du RC Lens ne figure dans aucun des groupes de Régional 2 communiqués par la Ligue des Hauts-de-France. Selon Lensois.com, le Racing a donc de nouveau renoncé à s’aligner dans une compétition régionale, après avoir déjà fait forfait général en Régional 1 la saison dernière.

Cette absence s’inscrit dans la continuité d’un choix assumé par le club lensois. Plutôt que de repartir dans une division régionale après la relégation de sa réserve, le RC Lens avait préféré orienter son groupe vers un calendrier différent, davantage pensé pour accompagner la progression des jeunes éléments.

Le Challenge Espoirs reste la priorité

Le groupe Elite, dirigé par Vincent Carlier, est de nouveau inscrit au Challenge Espoirs cette saison. Ce championnat des réserves professionnelles avait déjà servi de fil rouge lors du précédent exercice, avec l’idée d’offrir une opposition plus adaptée aux besoins du club.

Le RC Lens entend aussi compléter ce programme par des matches amicaux relevés. Une manière de maintenir un niveau d’exigence constant pour la formation lensoise, sans dépendre d’un calendrier régional qui ne correspond plus forcément à sa stratégie sportive.

Un schéma validé par le premier essai

La saison passée, ce fonctionnement avait donné satisfaction en interne pour une première expérience. Le club artésien avait pu varier les profils d’adversaires et adapter les rencontres aux objectifs de développement de son groupe Elite.

Cette décision confirme donc une orientation déjà prise depuis plusieurs mois : la réserve lensoise ne cherche plus seulement une compétition régulière, mais un cadre jugé plus cohérent avec la progression de ses jeunes joueurs. Les Sang et Or poursuivent ainsi leur route en dehors des championnats régionaux.

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