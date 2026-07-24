PSG, FC Barcelone : Ferran Torres voit son avenir se tendre

Dans les petits papiers de Luis Enrique, Ferran Torres reste une piste suivie de près par le PSG. Mais le FC Barcelone n’a pas encore tranché et l’Atlético de Madrid entend bien se mêler au dossier.

Le PSG avance ses pions

Alors que Ferran Torres profite de ses vacances après un été réussi avec l’Espagne, son avenir continue d’agiter la presse ibérique. L’attaquant du FC Barcelone, sous contrat avec la maison blaugrana, serait ouvert à un départ malgré un attachement réel au club catalan.

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG a transmis une offre importante au joueur. Luis Enrique apprécie son profil polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, un atout non négligeable dans le collectif parisien.

Le PSG a fait une grosse offre à Ferran Torres. — @footmercato https://x.com/footmercato/status/2079872071782273160

Un rôle jamais vraiment installé au Barça

Arrivé au FC Barcelone en 2022 après son passage à Manchester City, Ferran Torres n’a jamais totalement verrouillé une place de titulaire en attaque. Cette situation aurait nourri une certaine frustration chez l’ancien joueur du FC Valence, longtemps considéré comme un ailier avant de s’installer dans un registre d’attaquant plus complet.

Le Barça, de son côté, demanderait 50 millions d’euros pour laisser filer l’international espagnol. Un montant cohérent avec sa cote actuelle, estimée à 55 M€ par Transfermarkt, son plus haut niveau depuis le début de sa carrière.

L’Atlético peut brouiller les plans

Cette opération reste toutefois loin d’être bouclée. Mundo Deportivo assure que l’Atlético de Madrid est toujours dans le coup et dispose de quelques arguments. Les Colchoneros discutent déjà avec le Barça autour de Julian Alvarez, un contexte dans lequel le nom de Ferran Torres pourrait s’inviter.

Autre élément à prendre en compte : le joueur entretient des liens avec plusieurs membres du vestiaire madrilène, dont Marc Pubill et Marcos Llorente. De quoi donner un peu plus d’épaisseur à une piste qui pourrait gêner le PSG dans les prochains jours.

Un dossier encore très ouvert

Une réunion entre Ferran Torres et le FC Barcelone est également annoncée, signe que le dossier entre dans une phase importante. Le joueur doit encore clarifier sa position avec sa direction avant d’envisager un nouveau challenge ambitieux.

Pour le PSG, l’intérêt est réel mais la concurrence aussi. Le club de la capitale est prévenu : sur ce dossier, rien ne semble encore définitivement aligné.