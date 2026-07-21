Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le FC Barcelone continue ses emplettes au mercato estival, notamment pour renforcer son secteur offensif.

Le mercato s’accélère du côté du FC Barcelone. Alors que le club catalan continue de renforcer son secteur offensif, l’avenir de Ferran Torres apparaît de plus en plus incertain. Une situation que le PSG suit avec une attention toute particulière.

Jesse Bisiwu tout proche du Barça

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est sur le point de boucler l’arrivée de Jesse Bisiwu. L’ailier de 18 ans, actuellement sous les couleurs du Club Bruges, aurait trouvé un accord total avec les dirigeants catalans. Toujours d’après le média espagnol, l’officialisation de son transfert pourrait intervenir dans les prochains jours.

Une arrivée qui viendrait encore densifier la concurrence dans le secteur offensif blaugrana. Avec cette nouvelle recrue, Ferran Torres risque de voir son temps de jeu encore diminuer. À un an de la fin de son contrat, l’international espagnol ne semblerait plus constituer une priorité dans les plans du FC Barcelone.

Ferran Torres vers la sortie ?

Formé comme ailier, il pourrait être poussé vers la sortie au cours de ce mercato estival afin de permettre au club catalan de rééquilibrer son effectif. Cette situation n’a pas échappé aux principaux cadors européens. Le PSG suit toujours le dossier avec intérêt, tout comme le Real Madrid, attentif à l’évolution de la situation.

Mais selon plusieurs échos, Ferran Torres privilégierait aujourd’hui un départ vers le PSG, où Luis Enrique apprécie particulièrement son profil et sa polyvalence. Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer si le Barça officialise bien l’arrivée de Jesse Bisiwu.