FC Nantes Mercato – INFO BUT! : la vérité sur la piste Galatasaray pour Abline

Selon nos informations, Galatasaray est bien intéressé par l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline, mais le prix fixé par les dirigeants nantais refroidit le club turc.

Sauf surprise, Matthis Abline ne devrait pas suivre le FC Nantes en Ligue 2 la saison prochaine et devrait quitter le club des bords de l’Erdre d’ici la fin du mercato estival. Déjà désireux de changer d’air l’été dernier, l’ancien Rennais est en quête d’un nouveau challenge.

Abline trop cher pour Galatasaray ?

Comme révélé par la presse turque, Galatasaray fait partie des clubs intéressés par Matthis Abline. Selon nos informations, le champion de Turquie en titre a bien manifesté son intérêt pour l’attaquant des Canaris et a pris contact avec l’entourage du joueur.

Mais à ce stade, face aux 30 millions d’euros réclamés par la direction nantaise, les dirigeants du club stambouliote ne pensent pas parvenir à un accord avec le FC Nantes pour le transfert de Matthis Abline et ont activé d’autres pistes afin de renforcer leur attaque cet été. Il faudrait donc que Franck et Waldemar Kita revoient leurs exigences à la baisse pour imaginer voir Matthis Abline porter le maillot de Galatasaray la saison prochaine.