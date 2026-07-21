À LA UNE DU 21 JUIL 2026
[19:00]FC Nantes Mercato : Franck Kita en a terminé de sa mission, Luis Castro dans le viseur !
[18:30]OM Mercato : c’est confirmé pour cet international brésilien ! 
[18:00]PSG Mercato : Lucas Digne va ramener un coéquipier dans ses valises ! 
[17:30]ASSE Mercato : le couperet est tombé pour Irvin Cardona 
[17:00]OM Mercato : le FC Barcelone se mord déjà les doigts pour Greenwood 
[16:40]PSG, FC Barcelone, Real Madrid, Mercato : un accord est tombé pour Bouaddi (LOSC) !
[16:20]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : la vérité sur la piste Galatasaray pour Abline
[16:00]ASSE Mercato : un ancien pilier de Ian Cathro proche de débarquer à l’OL !
[15:40]RC Lens Mercato : bonne nouvelle de dernière minute pour Armando Obispo ! 
[15:20]ASSE : Ian Cathro frappe fort et écarte 4 joueurs !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato – INFO BUT! : la vérité sur la piste Galatasaray pour Abline

Par Fabien Chorlet - 21 Juil 2026, 16:20
Matthis Abline sous le maillot du FC Nantes

Selon nos informations, Galatasaray est bien intéressé par l’attaquant du FC Nantes Matthis Abline, mais le prix fixé par les dirigeants nantais refroidit le club turc.

Sauf surprise, Matthis Abline ne devrait pas suivre le FC Nantes en Ligue 2 la saison prochaine et devrait quitter le club des bords de l’Erdre d’ici la fin du mercato estival. Déjà désireux de changer d’air l’été dernier, l’ancien Rennais est en quête d’un nouveau challenge.

Abline trop cher pour Galatasaray ?

Comme révélé par la presse turque, Galatasaray fait partie des clubs intéressés par Matthis Abline. Selon nos informations, le champion de Turquie en titre a bien manifesté son intérêt pour l’attaquant des Canaris et a pris contact avec l’entourage du joueur.

Mais à ce stade, face aux 30 millions d’euros réclamés par la direction nantaise, les dirigeants du club stambouliote ne pensent pas parvenir à un accord avec le FC Nantes pour le transfert de Matthis Abline et ont activé d’autres pistes afin de renforcer leur attaque cet été. Il faudrait donc que Franck et Waldemar Kita revoient leurs exigences à la baisse pour imaginer voir Matthis Abline porter le maillot de Galatasaray la saison prochaine.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot