Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

De retour d’une saison en prêt du côté du Stade de Reims, Yassine Benhattab (23 ans) pourrait quitter le FC Nantes au mercato estival.

Le mercato du FC Nantes continue de s’animer, dans le sens des arrivées comme des départs. Après une saison en prêt du côté du Stade de Reims, Yassine Benhattab (23 ans) pourrait bien quitter les Canaris cet été.

Krasnodar passe à l’offensive pour Benhattab

L’attaquant de 23 ans dispose d’une offre concrète venue de l’étranger. Selon Ouest-France, le club russe de Krasnodar a manifesté un intérêt sérieux pour Yassine Benhattab. Le club n’aurait pas simplement pris des renseignements puisque les dirigeants russes auraient déjà formulé une proposition aux responsables nantais. L’offre serait estimée à 3 millions d’euros pour l’attaquant franco-algérien. Une proposition qui pourrait faire réfléchir le FC Nantes, alors que Michel Der Zakarian cherche encore à façonner son effectif pour la prochaine saison.

Après son passage en prêt au Stade de Reims, Benhattab a retrouvé le FC Nantes avec l’ambition de s’imposer dans le projet des Canaris. Son profil technique, sa capacité à éliminer en un contre un et sa polyvalence offensive restent appréciés. Lors de la préparation estivale, il a d’ailleurs montré des choses intéressantes, notamment lorsqu’il a été utilisé dans un rôle différent pour pallier le manque de solutions au poste de latéral gauche.

Der Zakarian compte sur lui au FC Nantes

Michel Der Zakarian apprécie les qualités du joueur mais le FC Nantes doit également composer avec ses besoins économiques et son recrutement. Après plusieurs arrivées enregistrées cet été, les dirigeants nantais pourraient être ouverts à certaines ventes afin d’équilibrer l’effectif. Reste désormais à savoir si l’offre de Krasnodar sera jugée suffisante par la famille Kita.

À 23 ans, Yassine Benhattab arrive à un moment charnière de sa carrière. Un départ vers la Russie pourrait lui offrir un nouveau défi et davantage de responsabilités, tandis qu’une poursuite à Nantes lui permettrait de tenter de gagner une place importante sous les ordres de Der Zakarian. Les prochaines semaines devraient donc être décisives pour l’avenir de l’ailier du FC Nantes.