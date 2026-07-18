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FRANCE

FC Nantes Mercato : gros coup de tonnerre pour la sixième recrue estivale

Par William Tertrin - 18 Juil 2026, 16:40

Alors que le FC Nantes semblait bien avancé sur la piste menant à Vincent Marchetti, le dossier connaît un sérieux coup de frein.

Alors que le nom de Vincent Marchetti circulait avec insistance pour renforcer l’entrejeu du FC Nantes, la tendance s’est brutalement inversée. Le journaliste David Phelippeau (Ouest-France) a jeté un froid sur ce dossier en publiant un message particulièrement pessimiste sur X : « Dossier beaucoup plus compliqué que prévu… pessimisme de rigueur en interne… à suivre. »

Cette mise à jour laisse entendre que les négociations sont loin d’être aussi avancées qu’espéré. Si les Canaris avaient identifié le milieu de terrain comme une priorité pour compléter leur mercato, plusieurs obstacles semblent désormais compromettre l’opération.

Réel doute sur l’issue des négociations

Ces derniers jours, Vincent Marchetti était pourtant annoncé comme une cible sérieuse du FC Nantes, avec des discussions engagées pour renforcer le milieu de terrain de Michel Der Zakarian. Mais les dernières indiscrétions de David Phelippeau laissent désormais planer un réel doute sur l’issue des négociations.

À ce stade, le dossier n’est pas définitivement refermé, mais l’ambiance a clairement changé en interne. Les prochaines heures pourraient être décisives pour savoir si Nantes parvient à relancer cette piste ou s’il devra activer un plan B afin de boucler sa sixième recrue de l’été.

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