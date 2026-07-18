OM, RC Lens, Rennes : Pablo Pagis donne déjà des regrets

Entré en jeu en amical face au Stade de Reims, Pablo Pagis a rapidement trouvé le chemin des filets avec le Paris FC. Une première indication positive pour l’attaquant français, dont le nom a beaucoup circulé ces derniers mois.

Une entrée remarquée avec le Paris FC

Il n’a pas fallu longtemps à Pablo Pagis pour se signaler. Selon le tweet relayé par Actu Foot, l’attaquant français a marqué seulement cinq minutes après son entrée en jeu lors du match amical entre le Paris FC et le Stade de Reims.

5 minutes après son entrée en jeu, Pablo Pagis a déjà marqué avec le Paris FC en amical face au Stade de Reims. — @ActuFoot_ https://x.com/ActuFoot_/status/2078502887869571471

Un dossier qui avait animé le marché

Le nom de Pablo Pagis n’est pas passé inaperçu ces dernières semaines. L’attaquant de 23 ans avait notamment été associé à plusieurs clubs de Ligue 1, dans un dossier dont l’issue avait pris une tournure inattendue.

Né à Montbéliard le 29 décembre 2002, Pagis sort d’une période où sa cote a nettement grimpé. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 15 M€, son plus haut niveau à ce jour, atteint au 1er juin 2026 lors de son passage au FC Lorient.

Un premier signal avant la suite

Dans un match amical, les enseignements restent toujours à manier avec prudence. Mais pour un attaquant, marquer rapidement après son entrée constitue forcément un bon signal, surtout dans une phase où chacun cherche à gagner du temps de jeu et à convaincre.

Le Paris FC peut donc retenir ce premier fait marquant, en attendant de voir si Pablo Pagis confirmera sur la durée. Pour l’heure, son intégration sportive démarre par un but, ce qui reste la meilleure manière de se présenter.