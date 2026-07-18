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FRANCE

OM, Deportivo : un ex-Marseillais bientôt avec Aubameyang en Espagne ?

Par Wladimir DELCROS - 18 Juil 2026, 14:24
OM, Deportivo : Un ex-Marseillais bientôt avec Aubameyang en Espagne ?

Le Deportivo La Corogne explore plusieurs options pour renforcer sa défense et Lilian Brassier ferait partie des noms étudiés. À ce stade, le dossier reste toutefois très préliminaire.

Le Dépor regarde Brassier

Selon les informations de Matteo Moretto, le Deportivo La Corogne a coché plusieurs profils pour muscler son arrière-garde, dont ceux de Lilian Brassier et Juan Jesús. Le journaliste précise toutefois qu’il n’y a encore rien d’avancé dans ce dossier, seulement de premiers contacts.

Parmi les options étudiées par le Dépor pour renforcer sa défense figurent Lilian Brassier et Juan Jesús. Rien n’est avancé pour l’instant, seulement les premiers contacts.

— @MatteMoretto https://x.com/MatteMoretto/status/2078451509218402336

Un profil qui garde une belle cote

Né à Argenteuil, Lilian Brassier reste un défenseur français bien identifié sur le marché. Sa valeur marchande est aujourd’hui estimée à 12 M€ par Transfermarkt, son plus haut niveau atteint à ce jour. Un indicateur qui confirme que son profil conserve une vraie attractivité, même si aucun élément ne permet encore de parler d’une négociation concrète.

Juan Jesús également cité

L’autre nom avancé est celui de Juan Jesús. Là encore, aucune avancée majeure n’est signalée et les discussions en resteraient à un stade exploratoire. Le Deportivo semble donc surtout sonder le marché à ce poste avant de passer, éventuellement, à une phase plus concrète. Pour Brassier comme pour Juan Jesús, les prochains jours diront si ces premiers contacts peuvent réellement déboucher sur un dossier chaud.

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