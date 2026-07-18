Pronostic Espagne – Argentine : la Roja va-t-elle faire tomber Messi ?

Voici l’analyse complète de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après plus d’un mois de compétition, l’heure de la grande finale de la Coupe du monde 2026 a sonné ! Ce dimanche (21h), l’Espagne et l’Argentine se disputeront le titre mondial après avoir respectivement éliminé l’équipe de France (2-0) et l’Angleterre (2-1) en demi-finales. Sacrée pour la première fois de son histoire en 2010, la Roja tentera de décrocher une deuxième étoile, tandis que l’Albiceleste, déjà triple championne du monde, cherchera à conserver son titre quatre ans après son sacre au Qatar.

Coupe du monde 2026 – Espagne vs Argentine

Dimanche 19 juillet · 21h · MetLife Stadium

Espagne : un collectif presque impossible à déséquilibrer

L’Espagne arrive en finale avec le statut de légère favorite. Après un début de tournoi marqué par un match nul contre le Cap-Vert (0-0), la Roja a progressivement élevé son niveau pour terminer en tête de son groupe, puis éliminer successivement l’Autriche, le Portugal, la Belgique et l’équipe de France.

La prestation livrée contre les Bleus en demi-finale a particulièrement impressionné. Supérieurs dans la maîtrise du ballon, l’intensité du pressing et la gestion des temps faibles, les Espagnols ont logiquement validé leur qualification en s’imposant 2-0. La sélection de Luis de la Fuente n’a d’ailleurs encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition, ce qui confirme l’excellente solidité de son organisation collective.

La principale force de l’Espagne réside dans sa capacité à contrôler le rythme des rencontres. Autour de Rodri et Fabian Ruiz, la Roja sait monopoliser le ballon et obliger ses adversaires à défendre pendant de longues séquences. Dani Olmo apporte sa créativité entre les lignes, tandis que Lamine Yamal et Alex Baena sont capables de provoquer et de créer des décalages sur les côtés.

Face à une Argentine particulièrement dangereuse dans les transitions, les Espagnols devront toutefois éviter les pertes de balle dans l’axe. La qualité de passe de Lionel Messi et les appels de Julian Alvarez pourraient rapidement mettre en difficulté une défense espagnole qui évolue généralement assez haut.

Argentine : l’expérience et Messi pour conserver le titre

Tenante du titre, l’Argentine pourrait marquer l’histoire en remportant une deuxième Coupe du monde consécutive. Une telle performance n’a plus été réalisée depuis le Brésil, sacré en 1958 puis en 1962. L’Albiceleste possède donc l’occasion de confirmer sa domination actuelle après ses victoires lors du Mondial 2022 et des Copa America 2021 et 2024.

Les hommes de Lionel Scaloni ont remporté leurs sept rencontres depuis le début du tournoi, même s’ils ont parfois été poussés dans leurs retranchements lors de la phase à élimination directe. En demi-finale, ils étaient encore menés par l’Angleterre avant de renverser les Three Lions dans les dernières minutes grâce à Enzo Fernandez puis Lautaro Martinez.

L’Argentine peut évidemment compter sur un Lionel Messi toujours aussi influent. Auteur de huit buts et quatre passes décisives dans ce Mondial, le capitaine argentin reste capable de débloquer une rencontre sur une passe, un coup de pied arrêté ou une inspiration individuelle. Autour de lui, Julian Alvarez apporte beaucoup de mobilité, tandis qu’Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister et Leandro Paredes assurent l’équilibre du milieu de terrain.

La grande question sera de savoir si l’Albiceleste parviendra à résister à la pression espagnole sans reculer trop bas. Contre l’Angleterre, elle a une nouvelle fois démontré qu’elle ne paniquait jamais, même lorsqu’elle se retrouvait menée. Cette force mentale pourrait jouer un rôle déterminant dans une finale qui devrait se décider sur des détails.

Les confrontations entre les deux nations

L’Espagne et l’Argentine ne se sont encore jamais affrontées en finale d’une Coupe du monde. Leur seule opposition dans la compétition remonte à l’édition 1966, avec une victoire argentine.

Depuis, les deux sélections se sont rencontrées à six reprises lors de matchs amicaux :

Espagne : 4 victoires

Argentine : 2 victoires

Match nul : 0

La dernière confrontation remonte à mars 2018. À Madrid, l’Espagne avait largement dominé l’Argentine en s’imposant sur le score de 6-1.

Les compos probables

La compo probable de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico – Simeone, Paredes, Mac Allister, Fernandez – Messi, Alvarez.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Lamine Yamal (Espagne) : Déjà essentiel dans l’animation offensive de la Roja, l’ailier du FC Barcelone représente l’un des principaux dangers pour la défense argentine. Sa capacité à éliminer son adversaire direct, à rentrer sur son pied gauche et à trouver ses partenaires dans les petits espaces pourrait faire la différence. Face à Nicolas Tagliafico, il tentera d’imposer sa vitesse et sa qualité technique dès les premières minutes.

Lionel Messi (Argentine) : Pour ce qui pourrait être son dernier match en Coupe du monde, Lionel Messi aura l’occasion de remporter un deuxième titre mondial consécutif. Auteur de huit buts et quatre passes décisives durant le tournoi, le capitaine de l’Albiceleste reste également en course pour terminer meilleur buteur de la compétition. Son expérience des grands rendez-vous et sa capacité à faire basculer un match sur une seule action seront essentielles face à la meilleure défense du Mondial.

Les tendances des cotes : l’Espagne légèrement favorite

Issue Cote Probabilité implicite Victoire de l’Espagne 2,30 42 % Match nul 3,10 29 % Victoire de l’Argentine 3,65 29 %

Les bookmakers accordent un léger avantage à l’Espagne, dont la victoire dans le temps réglementaire est proposée à 2,30. L’Argentine reste néanmoins une adversaire très crédible au regard de son expérience et de sa capacité à renverser les situations les plus compliquées. Le match nul, coté à 3,10, n’est pas non plus à écarter dans une finale qui pourrait rester longtemps indécise.

Nos pronostics pour Espagne – Argentine

L’Espagne remporte la Coupe du monde : La Roja semble posséder davantage de garanties collectives. Sa maîtrise technique, son pressing et sa solidité défensive lui permettent de contrôler ses rencontres avec beaucoup de sérénité. Après avoir parfaitement neutralisé l’équipe de France, les Espagnols paraissent armés pour limiter l’influence de Messi et décrocher leur deuxième titre mondial, même si une prolongation pourrait être nécessaire.

Moins de 2,5 buts : L’enjeu considérable de cette finale pourrait pousser les deux sélections à prendre peu de risques en début de rencontre. L’Espagne n’a encaissé qu’un seul but durant le tournoi, tandis que l’Argentine dispose d’une défense expérimentée et habituée aux matchs couperets. Un affrontement fermé, tactique et longtemps équilibré semble donc probable.

Score possible

1-0 pour l’Espagne : Cette finale devrait opposer la maîtrise collective espagnole à l’expérience et au réalisme argentins. L’Albiceleste possède les armes nécessaires pour faire douter la Roja, mais l’Espagne semble actuellement plus complète et plus régulière. Dans une rencontre tendue et peu prolifique, un but de Lamine Yamal, Dani Olmo ou Mikel Oyarzabal pourrait suffire à offrir une deuxième étoile à la sélection espagnole.