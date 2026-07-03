Pronostic Canada – Maroc : quel possible adversaire pour les Bleus en quarts ?

Voici l’analyse complète du huitième de finale de Coupe du monde 2026 entre le Canada et le Maroc, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 s’ouvriront ce samedi (19h) avec une affiche entre le Canada et le Maroc. Coorganisateurs de la compétition, les Canadiens ont décroché leur qualification au bout du suspense en dominant l’Afrique du Sud en 16es de finale (1-0), tandis que les Marocains ont validé leur billet au terme d’une séance de tirs au but épique face aux Pays-Bas (1-1, 3-2 t.a.b.). Le vainqueur de ce duel pourrait retrouver l’équipe de France en quarts de finale, à condition que les Bleus écartent le Paraguay de leur côté.

Coupe du monde 2026 – Canada vs Maroc

Samedi 4 juillet · 19h · NRG Stadium

Canada : prolonger l’histoire

Le Canada vit déjà une Coupe du monde historique. Pour la première fois de son histoire, la sélection canadienne a atteint la phase à élimination directe, avant de franchir un nouveau cap en éliminant l’Afrique du Sud en 16es de finale. Longtemps accrochés, les Canucks ont fini par trouver la faille à la 92e minute grâce à Eustaquio, symbole d’une équipe qui ne lâche jamais.

Deuxième de son groupe derrière la Suisse, le Canada avait débuté par un nul contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), avant de largement battre le Qatar (6-0), puis de s’incliner contre les Suisses lors de la dernière journée (2-1). Malgré ce revers, les partenaires de Jonathan David ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser dans cette compétition.

Face au Maroc, le Canada devra encore s’appuyer sur son intensité, sa vitesse dans les transitions et son efficacité offensive. Même si ce match se jouera aux États-Unis et non au Canada, les Canucks pourront compter sur un contexte nord-américain favorable pour tenter de poursuivre leur rêve.

Maroc : confirmer son statut

Demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc continue de s’installer parmi les sélections les plus solides de la planète. Après une phase de groupes réussie, conclue à la deuxième place du groupe C avec sept points, comme le Brésil, les Lions de l’Atlas ont encore montré leur force mentale contre les Pays-Bas. Menés jusqu’aux derniers instants, ils ont arraché l’égalisation grâce à Issa Diop, avant de s’imposer aux tirs au but.

Cette qualification a toutefois coûté beaucoup d’énergie. Les Marocains ont disputé les prolongations, puis une séance de tirs au but, ce qui pourrait peser physiquement au moment d’affronter une équipe canadienne capable de mettre beaucoup de rythme.

Sur le papier, le Maroc semble néanmoins mieux armé. Avec Hakimi, Bounou, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss ou encore Saibari, les Lions de l’Atlas disposent d’un effectif expérimenté, talentueux et habitué aux grands rendez-vous. Leur capacité à rester calmes dans les moments difficiles pourrait encore faire la différence.

Les confrontations entre les deux nations

Le Canada et le Maroc se sont déjà affrontés à deux reprises, avec deux victoires marocaines. La plus récente remonte à la Coupe du monde 2022, lorsque les Lions de l’Atlas s’étaient imposés en phase de groupes (2-1). Avant cela, le Maroc avait également dominé le Canada en amical en 2016 (4-0).

Sur les confrontations recensées :

Canada : 0 victoire

Maroc : 2 victoires

Match nul : 0

L’historique penche donc nettement en faveur du Maroc, même si ce huitième de finale se jouera dans un contexte très différent.

Les compos probables

La compo probable du Canada : Crepeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchana, Eustaquio, Saliba, Millar – David, Oluwaseyi.

Absent : Koné (blessé).

La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Jonathan David (Canada) : Déjà auteur de trois buts dans ce Mondial, l’attaquant canadien sera l’une des principales menaces offensives des Canucks. Sa mobilité, son sens du placement et sa capacité à convertir la moindre occasion seront essentiels face à une défense marocaine solide.

Ismail Saibari (Maroc) : Très en vue depuis le début de la compétition avec trois buts, Saibari représente l’un des grands dangers offensifs des Lions de l’Atlas. Capable de se projeter, de combiner dans les petits espaces et de finir les actions, il pourrait être l’un des hommes clés de ce huitième de finale.

Les tendances des cotes : avantage Maroc

Issue Cote Probabilité Victoire du Canada 5,80 17 % Match nul 3,55 28 % Victoire du Maroc 1,80 55 %

Les bookmakers donnent un avantage assez net au Maroc, considéré comme favori de ce huitième de finale. Les Lions de l’Atlas sont mieux cotés grâce à leur expérience, leur parcours récent et leur effectif plus complet. Le Canada reste toutefois un outsider dangereux, notamment grâce à son intensité et à son enthousiasme dans une compétition déjà historique pour lui.

Nos pronostics pour Canada – Maroc

Qualification du Maroc : Plus expérimentés dans les matchs à élimination directe et déjà demi-finalistes du dernier Mondial, les Lions de l’Atlas semblent mieux armés pour gérer ce type de rendez-vous. Le Canada aura des arguments, mais le Maroc possède davantage de garanties collectives et individuelles.

Moins de 3,5 buts dans le match : Les deux équipes sortent de 16es de finale très serrés et pourraient aborder ce rendez-vous avec prudence. Le Canada cherchera à fermer les espaces, tandis que le Maroc devrait éviter de trop se découvrir après avoir joué 120 minutes contre les Pays-Bas.

Score possible

1-2 pour le Maroc : Le Canada devrait poser des problèmes par son rythme et son énergie, surtout dans les transitions. Mais le Maroc a plus d’expérience, plus de maîtrise et plusieurs joueurs capables de faire la différence dans les moments importants. Les Lions de l’Atlas pourraient donc s’imposer au terme d’un match disputé et rejoindre les quarts de finale.