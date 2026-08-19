Selon nos informations, l’OM a demandé des renseignements sur Emmanuel Emegha (Chelsea, 23 ans) en début de mercato. Le dossier ne serait pas totalement refermé.

L’OM a anticipé les incertitudes de son secteur offensif dès l’entame de l’été. Selon nos informations, le club phocéen a demandé des renseignements sur Emmanuel Emegha (23 ans) en début de mercato.

Emegha ciblé pour un prêt

L’attaquant de 23 ans, désormais sous contrat avec Chelsea, avait notamment été identifié comme une solution potentielle en prêt. Le dossier n’est pas totalement refermé, même si plusieurs éléments ont refroidi Marseille. L’OM s’était intéressé au Néerlandais dans un contexte particulier. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang se profilait tandis que l’avenir d’Amine Gouiri n’était pas totalement sécurisé. Marseille cherchait donc à anticiper un éventuel chantier offensif. Le profil d’Emegha pouvait répondre à ces besoins : jeune, puissant et déjà expérimenté en Ligue 1 après son passage au RC Strasbourg.

Chelsea avait de son côté anticipé son arrivée depuis plusieurs mois. L’accord avec le RCSA avait été annoncé dès septembre 2025, avec une arrivée programmée après sa dernière saison en Alsace. Emegha devait initialement s’inscrire dans la durée chez les Blues mais sa situation aurait évolué. Sa place dans le projet 2026-2027 n’est pas totalement garantie et Chelsea disposerait désormais de plusieurs options : le conserver, le prêter ou même envisager une vente en cas de proposition satisfaisante. Fabrizio Romano a d’ailleurs récemment indiqué que l’attaquant n’était pas considéré comme intouchable. Une ouverture qui pourrait donc permettre à l’OM de revenir dans la course.

Sa blessure avait refroidi Marseille

Le principal problème est toutefois venu de son état physique. Victime d’une blessure aux ischio-jambiers, Emegha a notamment été contraint de renoncer à la tournée de pré-saison des Blues en Asie. Selon nos informations, l’OM avait demandé son bilan médical au moment de la prise de renseignements initiale. Et les éléments transmis par Chelsea n’avaient pas totalement rassuré les dirigeants marseillais. Une donnée suffisamment importante pour freiner les ardeurs olympiennes sur le dossier.

De son côté, l’attaquant néerlandais se retrouve aujourd’hui dans le flou concernant son avenir. De retour à l’entraînement cette semaine, Emegha ne serait pas opposé à l’idée de rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt. Les signaux autour de son entourage vont en tout cas en ce sens. Un choix qui lui permettrait de retrouver un environnement qu’il connaît déjà, puisqu’il a évolué en Ligue 1 avec Strasbourg. Mais son éventuelle arrivée au Vélodrome, très loin d’être telle à ce stade, pourrait également donner lieu à des retrouvailles particulières. Chambre, Emegha n’est pas sans oublier qu’il avait notamment eu maille à partir avec Leonardo Balerdi la saison dernière…