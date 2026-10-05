La spirale de mauvaises nouvelles pourrait enfin s’arrêter à l’OM pendant cette trêve interminable.

La blessure de Pierre-Emile Højbjerg avec le Danemark est venue ajouter un nouveau problème à la longue liste noire de l’OM durant cette trêve internationale.

La doublette Kamissoko-Nnadi pour remplacer Højbjerg ?

Le milieu de terrain de 31 ans souffre de douleurs musculaires à la cuisse et son absence face à Troyes dimanche soir semble se préciser. Mais l’OM ne devrait pas être totalement démuni. D’après La Provence, l’association composée de Noah Kamissoko et Wilfred Nnadi pourrait être alignée dans l’entrejeu pour la reprise de la Ligue 1. Une solution qui permettrait à Bruno Genesio de compenser l’absence de son cadre danois sans bouleverser totalement son milieu de terrain.

Et ce n’est pas la seule nouvelle encourageante pour l’OM. Nayef Aguerd a disputé l’intégralité de la rencontre du Maroc face au Mali, conclue sur un match nul 1-1. Une excellente nouvelle pour le club phocéen. Le défenseur central a pu aller au bout de la rencontre et devrait donc retrouver Marseille avec du rythme et sans signe apparent de pépin physique.

L’OM voit enfin le bout de la trêve

Après plusieurs jours marqués par les inquiétudes autour des internationaux marseillais, le retour d’Aguerd dans de bonnes conditions constitue forcément un motif de satisfaction pour le staff. Même si elle est loin d’être finie, cette longue coupure aura donc été particulièrement mouvementée pour l’OM. Entre les blessures et les incertitudes, Bruno Genesio a dû composer avec un groupe largement dispersé.

Mais à quelques jours du déplacement à Troyes, les signaux commencent enfin à redevenir plus positifs. Højbjerg absent, une solution semble déjà se dessiner avec Kamissoko et Nnadi. Et Aguerd devrait, lui, rentrer à Marseille en pleine possession de ses moyens. Il faudra désormais confirmer ces bonnes nouvelles sur le terrain dimanche à 20h45.