À LA UNE DU 5 OCT 2026
[13:20]OM : Genesio tient un remplaçant inédit à Höjbjerg, une autre bonne nouvelle se profile avant Troyes !
[13:00]ASSE : des renforts en cascade avant Rodez ! 
[12:40]RC Lens : le couperet est tombé pour l’avenir de Mezian Mesloub
[12:20]OM : la vente du FC Nantes a jeté un froid sur celle de Marseille 
[12:00]Stade Rennais, OM, OL, LOSC Mercato : c’est confirmé pour un retour de Terrier en L1 cet hiver !
[11:40]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Cathro avant Rodez ! 
[11:20]Équipe de France : une nouvelle polémique Dembélé éclate, Zidane et le PSG pris à partie !
[11:00]FC Nantes : coup dur pour Poirier avant le Stade de Reims 
[10:40]OL : des renforts en cascade avant le RC Lens !
[10:20]Stade Rennais Mercato : Haise prêt à lâcher une nouvelle icône en Liga ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Genesio tient un remplaçant inédit à Höjbjerg, une autre bonne nouvelle se profile avant Troyes !

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 13:20
Bruno Genesio (OM)

La spirale de mauvaises nouvelles pourrait enfin s’arrêter à l’OM pendant cette trêve interminable. 

La blessure de Pierre-Emile Højbjerg avec le Danemark est venue ajouter un nouveau problème à la longue liste noire de l’OM durant cette trêve internationale.

La doublette Kamissoko-Nnadi pour remplacer Højbjerg ?

Le milieu de terrain de 31 ans souffre de douleurs musculaires à la cuisse et son absence face à Troyes dimanche soir semble se préciser. Mais l’OM ne devrait pas être totalement démuni. D’après La Provence, l’association composée de Noah Kamissoko et Wilfred Nnadi pourrait être alignée dans l’entrejeu pour la reprise de la Ligue 1. Une solution qui permettrait à Bruno Genesio de compenser l’absence de son cadre danois sans bouleverser totalement son milieu de terrain.

Et ce n’est pas la seule nouvelle encourageante pour l’OM. Nayef Aguerd a disputé l’intégralité de la rencontre du Maroc face au Mali, conclue sur un match nul 1-1. Une excellente nouvelle pour le club phocéen. Le défenseur central a pu aller au bout de la rencontre et devrait donc retrouver Marseille avec du rythme et sans signe apparent de pépin physique.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

L’OM voit enfin le bout de la trêve

Après plusieurs jours marqués par les inquiétudes autour des internationaux marseillais, le retour d’Aguerd dans de bonnes conditions constitue forcément un motif de satisfaction pour le staff. Même si elle est loin d’être finie, cette longue coupure aura donc été particulièrement mouvementée pour l’OM. Entre les blessures et les incertitudes, Bruno Genesio a dû composer avec un groupe largement dispersé.

Mais à quelques jours du déplacement à Troyes, les signaux commencent enfin à redevenir plus positifs. Højbjerg absent, une solution semble déjà se dessiner avec Kamissoko et Nnadi. Et Aguerd devrait, lui, rentrer à Marseille en pleine possession de ses moyens. Il faudra désormais confirmer ces bonnes nouvelles sur le terrain dimanche à 20h45.

OMES Troyes AC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : ES Troyes AC, OM