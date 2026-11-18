L’OM aborde la réception du Mans avec plusieurs bonnes nouvelles pour Bruno Genesio.

L’Olympique de Marseille retrouvera la Ligue 1 ce dimanche (20h45) avec la réception du Mans FC, pour le compte de la 11e journée de championnat. Et à l’approche de cette rencontre, Bruno Genesio peut avoir le sourire. Contrairement à la première trêve internationale de la saison, aucun joueur de l’OM n’est revenu blessé de sélection en novembre. Une excellente nouvelle pour l’entraîneur marseillais, qui devrait notamment pouvoir compter sur Pierre-Emile Højbjerg, Nayef Aguerd, Amine Gouiri, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi et Geoffrey Kondogbia, sous réserve des derniers examens physiques. De quoi aborder la reprise avec davantage de sérénité, alors que les Phocéens restent sur cinq victoires consécutives en Ligue 1 et tenteront de poursuivre leur série devant leur public.

Seulement deux absents à l’OM, une infirmerie bien plus remplie au Mans

Si les internationaux marseillais semblent avoir traversé cette trêve sans encombre, Bruno Genesio devrait néanmoins être privé de deux défenseurs face au Mans. Touché au genou gauche, Emerson Palmieri a subi une arthroscopie le 16 novembre et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. De son côté, Derek Cornelius poursuit sa convalescence après une blessure à la hanche contractée fin septembre avec la sélection canadienne. Son retour à la compétition ne serait pas envisagé avant janvier 2027. Sauf mauvaise surprise d’ici dimanche, ces deux joueurs devraient donc constituer les seules absences de l’OM pour cette rencontre, même si l’état physique des internationaux devra encore être évalué à leur retour.

La situation semble en revanche plus préoccupante du côté du Mans FC. Patrick Videira devrait notamment devoir se passer de Djibril Sidibé, victime d’une fracture du deuxième métatarsien et dont le retour n’est pas attendu avant janvier 2027, ainsi que d’Adil Bourabaa, opéré de la cheville en octobre. Plusieurs autres joueurs restent incertains pour le déplacement au Vélodrome, à commencer par Martin Rossignol, touché au genou, Théo Eyoum, gêné par un problème tendineux, et Billal Brahimi. La présence de Samuel Yohou, sorti après un choc à la tête face à Monaco avant la trêve, reste également à confirmer. Le club sarthois pourrait donc se présenter avec un effectif diminué face à des Marseillais déterminés à décrocher une sixième victoire consécutive en championnat.