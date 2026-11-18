La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si l’OM planche sur le recrutement hivernal avant même de passer devant la DNCG, Daniel Riolo semble plus circonspect.

L’OM prépare déjà son mercato hivernal mais une grande inconnue demeure : le club aura-t-il réellement la possibilité de recruter en janvier ? Alors que la situation financière marseillaise reste au centre des discussions, une piste pourrait permettre à la direction de renforcer l’effectif sans engager des dépenses trop importantes.

L'hiver de l'OM sera probablement conditionné à de nouvelles ventes. Paixao, Gouiri vont recevoir des offres, Hojbjerg et Kondo seront poussés au départ, Unique Sport Group va revenir travailler. La MS doit passer de 100M à 80M environ. #TeamOM #OlympiqueDeMarseille #Mercato — Adrien Pittore (@adrien_pittore) November 17, 2026

Un plan malin de l’OM pour contourner les contraintes financières ?

Selon Mohamed Toubache-Ter, l’OM souhaiterait profiter de son passage devant la DNCG pour négocier la possibilité de faire venir des joueurs avec de petits contrats, à prix réduits et en s’appuyant sur différents montages financiers.

L’objectif serait de trouver des solutions pour renforcer l’équipe sans alourdir considérablement les finances du club. Dans un contexte où chaque dépense compte, cette approche pourrait permettre aux dirigeants marseillais d’étudier plusieurs opportunités sur le marché hivernal et de ne pas rester totalement inactifs en janvier.

Une piste qui mérite donc d’être suivie, même si elle ne garantit absolument pas que l’OM pourra passer à l’action. Pour le moment, le club phocéen ne peut toujours pas recruter cet hiver. La direction doit d’abord obtenir des garanties et discuter de ses possibilités avec le gendarme financier du football français.

Daniel Riolo ne croit pas que le plus dur soit passé à l’OM

Et justement, Daniel Riolo préfère ne pas s’emballer. Alors que des discours plus optimistes circulent autour de la situation marseillaise, le journaliste s’interroge sur les raisons qui permettraient aujourd’hui à l’OM d’envisager un mercato plus serein.

Le consultant de RMC Sport a notamment réagi aux affirmations selon lesquelles le plus difficile serait désormais derrière le club. Une conclusion qu’il juge loin d’être évidente, notamment en l’absence de nouvelles garanties financières clairement identifiées.

« J’entends maintenant que le plus dur est passé pour l’OM. Mais le plus dur c’est quoi ? Ils ont trouvé de l’argent quelque part ? McCourt a changé d’avis ? », a-t-il lancé. Une sortie qui remet directement sur la table la question des moyens dont dispose Frank McCourt pour accompagner le club. Car derrière les ambitions sportives et les pistes étudiées pour janvier, l’OM doit toujours composer avec les contraintes liées à sa situation financière.

La DNCG, passage obligé avant le mercato de janvier

Le prochain rendez-vous devant la DNCG, programmé début décembre, sera donc particulièrement important pour Marseille. C’est à cette occasion que la direction olympienne devra défendre son dossier et tenter d’obtenir les conditions nécessaires pour envisager des renforts durant le mercato hivernal.

Le projet évoqué par Mohamed Toubache-Ter pourrait représenter une piste de travail pour les dirigeants marseillais. Des contrats peu coûteux et des montages adaptés permettraient éventuellement d’étudier des opérations difficiles à réaliser dans un cadre financier plus classique. Mais rien n’indique pour l’instant que cette stratégie sera acceptée.

À Marseille, le mercato d’hiver se prépare donc avec une certaine prudence. Les dirigeants peuvent avoir des idées et identifier des joueurs, mais la marge de manœuvre dépendra avant tout de la décision de la DNCG. L’OM trouvera-t-il une solution pour se renforcer en janvier sans prendre de risques financiers supplémentaires ? Le sujet est lancé à Marseille.