Un avant-centre est plébiscité à l’OM en vue du prochain mercato hivernal.

L’OM prépare déjà son prochain mercato hivernal. Alors que le passage devant la DNCG est attendu début décembre, les dirigeants phocéens réfléchissent aux différents renforts susceptibles de venir étoffer l’effectif en janvier.

Les supporters l’OM attendent un 9 cet hiver

Lundi, La Provence révélait que trois postes avaient notamment été ciblés par la direction marseillaise : un défenseur central, un milieu de terrain box-to-box et un avant-centre. Trois secteurs de jeu qui pourraient donc faire l’objet d’une attention particulière lors de la prochaine fenêtre des transferts.

Mais parmi ces différentes possibilités, les supporters olympiens semblent avoir une préférence assez nette. Dans un sondage publié par But!, la question suivante a été posée aux supporters : « Selon vous, quelle doit être la priorité du Mercato hivernal ? »

Les résultats sont particulièrement parlants. La moitié des participants estime que le recrutement d’un avant-centre doit constituer la priorité absolue de l’OM en janvier. Voici les résultats du sondage :

Un avant-centre : 50 %

Un milieu box-to-box : 31,3 %

Un défenseur central : 18,8 %

L’OM doit-il absolument recruter un numéro 9 ?

Avec 50 % des suffrages, le recrutement d’un véritable numéro 9 arrive donc largement en tête des attentes exprimées dans ce sondage. Le milieu de terrain box-to-box arrive en deuxième position avec 31,3 %, tandis que le renfort défensif recueille 18,8 % des votes.

Ce résultat traduit une attente importante autour du secteur offensif marseillais. Pour une partie des supporters, l’arrivée d’un nouvel avant-centre permettrait d’apporter davantage de solutions à Roberto De Zerbi et de renforcer les possibilités offensives de l’équipe pour la deuxième partie de saison.

Reste maintenant à savoir si Grégory Lorenzi et Bruno Genesio partageront cette priorité. Les contraintes financières et les décisions de la DNCG pèseront forcément dans les choix de la direction. Une chose est certaine : si les supporters de l’OM avaient leur mot à dire dans le recrutement hivernal, un nouveau buteur débarquerait à Marseille dès le mois de janvier !