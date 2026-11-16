EXCLU BUT!

Formé à l’OM, Fabien Laurenti s’est livré à But!. L’ancien défenseur de 43 ans connait bien Antoine Valero et voit loin pour lui.

Antoine Valero peut-il être l’exception qui confirme la règle à l’OM ? Alors que les jeunes issus du centre de formation peinent parfois à s’imposer durablement dans l’équipe première, le profil de l’attaquant suscite de l’enthousiasme.

Un profil offensif particulièrement complet pour l’OM

Fabien Laurenti, qui connaît bien son entourage, se montre particulièrement optimiste quant à son avenir. « Je connais très bien son papa et je sais qu’Antoine va y arriver. Je fais confiance à Genesio, qui saura comment gérer son cas. C’est un excellent attaquant, international français, qui superforme avec la réserve de l’OM », nous a récemment expliqué l’ancien Marseillais.

Ce qui plaît surtout à Laurenti, c’est la polyvalence de Valero. Souvent utilisé sur un côté, le jeune attaquant serait capable de répondre à plusieurs besoins dans le secteur offensif. Percussion, vitesse, intelligence de jeu et puissance physique : son ancien observateur lui trouve une palette particulièrement intéressante.

« Il joue souvent sur un côté, mais il a la qualité pour évoluer à tous les postes offensifs. C’est un joueur très intelligent, de percussion, qui va vite. Il est aussi très physique pour jouer en pivot. Il est très complet », détaille-t-il. Un profil capable d’offrir plusieurs solutions à un entraîneur, notamment grâce à sa faculté à alterner entre le jeu dans la profondeur, les prises d’initiative individuelles et le travail dos au but.

Laurenti croit à des débuts à venir à l’OM

Au-delà de ses qualités sportives, Antoine Valero possède également un attachement fort à l’OM. Un élément qui compte aux yeux de Fabien Laurenti, convaincu que le jeune attaquant a les ressources pour réussir dans son club formateur.

« En plus, il est très attaché au club. Je ne serais pas surpris de voir ses premiers pas très bientôt, il peut réussir à Marseille », conclut-il. Un témoignage encourageant pour Valero, qui continue de faire ses preuves avec la réserve.

Reste désormais à transformer ce potentiel en opportunité concrète chez les professionnels. Et si l’OM tenait là un jeune attaquant capable de se faire une place dans les prochaines semaines ?