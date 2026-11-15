OM Mercato : un départ surprise cet hiver pour un cadre de Genesio ?

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En fin de contrat en juin 2027, Emerson Palmieri pourrait quitter l’OM dès cet hiver. La Fiorentina et la Juventus surveillent de près la situation du latéral gauche italien.

L’avenir d’Emerson Palmieri pourrait s’écrire loin de Marseille dans les prochains mois. À 32 ans, le latéral gauche de l’OM suscite toujours des convoitises en Italie, où deux clubs suivent attentivement son dossier : la Fiorentina et la Juventus.

Selon Niccolò Ceccarini, journaliste de Tuttomercatoweb, la Fiorentina souhaite renforcer son couloir gauche lors du prochain mercato hivernal. Le club toscan avait déjà étudié la possibilité de recruter Emerson l’été dernier, avant de finalement renoncer. Mais la piste pourrait être réactivée en janvier. La Viola cherche toujours un renfort à ce poste, malgré l’arrivée de Valdepeñas et le retour attendu de Fabiano Parisi.

La Juventus garde également un œil sur Emerson

La Fiorentina n’est toutefois pas la seule formation italienne intéressée. La Juventus suivrait également la situation du défenseur marseillais. Le club turinois avait déjà étudié son profil lors du précédent mercato et Luciano Spalletti connaît bien le joueur, qu’il a dirigé à l’AS Roma.

Le contexte contractuel du joueur pourrait accélérer les discussions. Lié à l’OM jusqu’en juin 2027, Emerson arrivera à six mois de la fin de son contrat en janvier. Marseille pourrait donc être tenté de négocier son départ afin d’éviter de le voir partir libre quelques mois plus tard.

Un départ qui obligerait l’OM à trouver un remplaçant ?

Sur le plan financier, une vente permettrait également au club phocéen d’alléger sa masse salariale. Le salaire d’Emerson est estimé à environ 300 000 euros mensuels, tandis que sa valeur marchande est évaluée à 9 millions d’euros par Transfermarkt.

Mais l’opération comporterait aussi un risque sportif. Titulaire indiscutable à gauche, l’Italien reste une solution importante pour Bruno Genesio. Derrière lui, Ulisses Garcia ne présente pas les mêmes garanties.

Entre l’intérêt grandissant de la Serie A et la nécessité de préserver l’équilibre de son effectif, l’OM devra donc trancher. La Fiorentina et la Juventus pourraient offrir à Emerson Palmieri une porte de sortie dès janvier, à condition qu’une proposition satisfaisante arrive sur le bureau des dirigeants marseillais.