OM Mercato : après la DNCG, la priorité hivernale est connue

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Si le prochain mercato sera la grande inconnue de l’OM après le passage devant la DNCG en décembre, les joueurs en fin de contrat sont un autre chantier à clarifier dès cet hiver.

À l’OM, le prochain mercato ne se résumera pas au grand oral devant la DNCG en décembre. En coulisses, un autre dossier commence à prendre de l’importance : celui des joueurs en fin de contrat. Techniquement, ils sont six à pouvoir quitter librement Marseille en juin 2027 : Jeffrey De Lange (28 ans), Amine Harit (29 ans), Emerson Palmieri (32 ans), Geoffrey Kondogbia (33 ans), Théo Vermot (29 ans) et Jelle Van Neck (22 ans). Une liste qui oblige la direction à faire des choix, notamment sur le plan financier.

Harit, le mieux placé ?

Parmi ces six joueurs, rares sont ceux qui semblent aujourd’hui susceptibles de prolonger l’aventure à l’OM. Amine Harit apparaît comme le candidat le plus crédible. Auteur d’un excellent début de saison, le milieu offensif marocain a retrouvé une place importante dans le collectif de Bruno Genesio. Ses performances pourraient convaincre les dirigeants de lui proposer un nouveau contrat. Mais selon nos informations, une éventuelle prolongation serait conditionnée à une baisse de salaire. Un obstacle loin d’être anodin. Pour rejoindre Marseille en provenance de Schalke en 2021, Harit avait déjà accepté de renoncer à 750 000 euros de revenus nets. Malgré son attachement à l’OM et son épanouissement dans la cité phocéenne, difficile de l’imaginer consentir à un nouveau sacrifice financier. Les discussions, si elles s’ouvrent, pourraient donc être particulièrement serrées.

Pour Geoffrey Kondogbia, l’horizon semble beaucoup plus clair. À 33 ans, l’international centrafricain ne sera retenu. Un départ dès cet hiver serait même encouragé en interne. Son salaire, supérieur à 400 000 euros brut mensuels, pèse lourd dans la masse salariale marseillaise. Son exfiltration permettrait au club de dégager une marge de manœuvre financière importante. Le cas d’Emerson Palmieri reste également à trancher. À 32 ans, le latéral gauche arrive à un tournant de sa carrière. Sa situation devra être évaluée en fonction des besoins de l’effectif, de ses performances et des conditions économiques d’une éventuelle prolongation. À ce stade, rien ne laisse penser que l’OM compte faire de son renouvellement une priorité.

Ngapandouetnbu concentré sur Montpellier

C’est peut-être dans les cages que les décisions seront les plus importantes. Jeffrey De Lange, Théo Vermot et Jelle Van Neck arrivent tous en fin de contrat. Trois situations différentes, mais une même interrogation : quelle place leur réserver dans le projet marseillais ? Selon Le Phocéen, le recrutement d’un nouveau gardien constituerait déjà une priorité du staff de Bruno Genesio pour la saison prochaine. Si le nom de Guillaume Restes a circulé cet été, une autre piste est revenue dans les discussions cet automne : Simon Ngapandouetnbu. Formé à l’OM, le portier réalise une remarquable saison sous les couleurs de Montpellier, en Ligue 2.

Ses nombreux clean-sheets et sa qualité de relance au pied séduiraient particulièrement les décideurs marseillais. Autre avantage : l’OM disposerait d’une clause de rachat fixée à 2,5 millions d’euros. De quoi envisager une opération financièrement accessible pour récupérer un joueur qui connaît déjà parfaitement la maison. Mais le dossier est loin d’être simple. Du côté de Montpellier, une prolongation serait déjà à l’étude et la confiance serait de mise. Selon nos informations, Ngapandouetnbu reste très attaché au MHSC, auquel il estime devoir beaucoup. Le gardien souhaite s’inscrire dans le projet héraultais et se concentre exclusivement sur sa saison, sans prêter attention aux rumeurs concernant son avenir. Même lorsqu’elles viennent de Marseille.