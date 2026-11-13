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OM Mercato : c’est en très bonne voie pour ce 9 international ! 

Par Bastien Aubert3 min de lecture
Faris Moumbagna (OM)
Jauge mercatoNégociations en cours3/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Ecarté par Bruno Genesio depuis la réception de l’Olympiakos le mois dernier, Faris Moumbagna (26 ans) est ouvert à un départ de l’OM au prochain mercato hivernal.

Faris Moumbagna avait pourtant une occasion à saisir. De retour à Marseille cet été, après une saison en Italie, le Camerounais pouvait espérer profiter des besoins offensifs de l’OM pour retrouver une place dans la rotation. Mais l’ancien joueur de Bodø/Glimt n’a pas convaincu le nouveau staff.

Moumbagna ouvert à un départ, l’OM peut souffler

Ses apparitions n’ont pas permis de faire évoluer son statut. Son entrée en jeu contre l’Olympiakos, le 15 octobre, aurait notamment pesé dans la décision de Bruno Genesio. Depuis cette rencontre, l’attaquant de 26 ans a disparu des plans de l’équipe première. La hiérarchie offensive lui est désormais largement défavorable, avec Amine Gouiri et Neal Maupay, tandis que plusieurs jeunes éléments peuvent également prétendre à des opportunités.

Selon TransferFeed, Moumbagna serait maintenant ouvert à un départ dès le mercato hivernal. Une évolution importante, puisque l’OM espérait déjà trouver une porte de sortie en janvier, sans avoir la certitude que son joueur accepterait de partir. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Camerounais pourrait ainsi être concerné par un transfert ou un nouveau prêt.

La CAN 2027, une motivation majeure pour le Camerounais de l’OM

Si Moumbagna est disposé à quitter Marseille, c’est aussi parce qu’il a un objectif sportif en tête : retrouver la sélection camerounaise et participer à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. International à neuf reprises, le natif de Yaoundé sait qu’il doit rapidement relancer sa carrière pour espérer convaincre le sélectionneur. La perspective de rester à l’OM avec un temps de jeu très limité ne lui offrirait guère de chances d’atteindre cet objectif.

À l’inverse, rejoindre une équipe dans laquelle il pourrait enchaîner les titularisations lui permettrait de retrouver du rythme, de la confiance et surtout de l’efficacité devant le but. Le calendrier lui laisse encore quelques mois pour se relancer avant la CAN 2027, programmée en juin et juillet en Afrique de l’Est. Mais pour cela, il doit impérativement trouver un projet qui lui garantisse un rôle important. Le Camerounais ne cherche donc pas seulement une porte de sortie : il veut retrouver un véritable statut de numéro 9.

Le plus difficile reste à faire pour l’OM

Sur le principe, les intérêts semblent donc converger. L’OM ne compte plus sur Moumbagna et souhaite alléger son secteur offensif. Le joueur, de son côté, est désormais disposé à partir pour retrouver du temps de jeu. Reste à transformer cette volonté commune en opération concrète. Car un élément sera déterminant : trouver un club prêt à lui confier une place de titulaire dès la seconde partie de saison.

Son passage peu convaincant à Cremonese et son déclassement à Marseille ne facilitent pas forcément les choses. Un prêt pourrait représenter une solution pour relancer sa carrière, tandis qu’un transfert permettrait à l’OM de tourner définitivement la page. Pour l’heure, aucune destination ni négociation aboutie n’est annoncée. Mais le dossier avance dans le bon sens pour les dirigeants marseillais : Faris Moumbagna ne semble plus opposé à un départ. En janvier, le plus dur sera désormais de lui trouver un point de chute à la hauteur de ses ambitions internationales.

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