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OM, Stade Rennais : le retour de Steve Mandanda se précise 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Steve Mandanda

Ancien gardien de l’OM et du Stade Rennais, Steve Mandanda pourrait préparer son retour au sein du club breton.

Le nom de Steve Mandanda (41 ans) circule avec insistance au Stade Rennais. L’insider Jonathan a apporté quelques précisions sur cette possibilité, en évoquant notamment l’attachement de l’ancien gardien à la région rennaise.

Mandanda conserve des soutiens au Stade Rennais

« Beaucoup me questionnent sur Mandanda, il a des partisans au club et sa famille proche est restée dans la région rennaise car ils y sont très heureux », explique-t-il sur X. Un élément qui pourrait faciliter un éventuel retour. Passé par le Stade Rennais entre 2022 et 2025, Mandanda connaît parfaitement l’environnement du club et conserve des soutiens en interne. Son expérience du très haut niveau, son leadership et sa connaissance du vestiaire pourraient constituer des arguments pour lui confier de nouvelles responsabilités.

Jonathan avance également une hypothèse concernant les fonctions qui pourraient être proposées à l’ancien portier : « Apparemment, ce serait pour un rôle de coordinateur sportif comme l’était Sylvain Armand à une époque. »

Une piste intéressante alors que le Stade Rennais réfléchit à l’évolution de son organisation. L’arrivée de Mandanda dans un rôle de coordination permettrait au club de s’appuyer sur une personnalité expérimentée, qui connaît aussi bien le football français que les exigences d’un vestiaire professionnel.

Un poste de coordinateur sportif à l’étude ?

Ce scénario correspond à la volonté affichée par l’ancien gardien de l’OM de poursuivre sa carrière dans le football après avoir raccroché les crampons. Il avait déjà évoqué son intérêt pour une reconversion dans l’organigramme d’un club, notamment autour de fonctions sportives. Son retour au Stade Rennais aurait donc une certaine cohérence.

Cette possibilité intervient alors que le Stade Rennais traverse une période agitée en interne. L’avenir d’Arnaud Pouille et l’évolution de la gouvernance font notamment l’objet de nombreuses spéculations. Dans ce contexte, le retour d’une figure appréciée du club pourrait s’inscrire dans une réflexion plus large sur le fonctionnement de l’organigramme. Reste toutefois à connaître les contours exacts du projet.

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