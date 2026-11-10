Stade Rennais Mercato : un nouveau 9 bouclé par Désiré pour sauver sa tête ?

Fragilisé à la direction sportive du Stade Rennais, Loïc Désiré pourrait sauver sa tête au mercato hivernal en recrutant un buteur.

L’hiver pourrait être particulièrement important pour Loïc Désiré. Le directeur sportif du Stade Rennais traverse une période délicate et le prochain mercato pourrait peser lourd dans son avenir en Bretagne.

Lepaul trop seul pour porter l’attaque du Stade Rennais ?

Alors que les Rouge et Noir cherchent encore leur équilibre, un problème commence à se dégager clairement dans le secteur offensif : le manque d’un véritable concurrent à Estéban Lepaul. Selon L’Équipe, cette question pourrait devenir un sujet central lors du prochain mercato hivernal. Le quotidien sportif s’interroge notamment sur la possibilité de voir Rennes recruter un nouvel attaquant en janvier. Un constat qui intervient alors que le club breton a besoin de retrouver davantage de régularité et d’efficacité dans son animation offensive.

Lepaul représente une pièce importante du projet rennais. Mais derrière lui, le staff de Franck Haise ne disposerait pas forcément des solutions attendues pour maintenir le même niveau d’exigence. Le problème n’est pas nécessairement le rendement du titulaire, mais plutôt l’absence d’une véritable concurrence capable de pousser l’avant-centre et de prendre le relais lorsque les circonstances l’imposent. L’Équipe résume cette problématique en évoquant le besoin d’un attaquant « plus percutant », un recrutement qui pourrait donc être étudié dès janvier. Pour le Stade Rennais, l’objectif serait de disposer d’une arme offensive supplémentaire, capable de faire la différence dans les rencontres fermées et d’apporter une alternative crédible à Lepaul.

Franck Haise a identifié les limites de son effectif

Les dernières sorties du Stade Rennais renforcent cette réflexion. Après la défaite contre Lille (1-2), Franck Haise n’a pas caché son insatisfaction concernant les ressources dont il dispose. L’entraîneur a notamment reconnu : « On a de vrais manques. » Une déclaration qui ressemble à un signal adressé à sa direction sportive. Le technicien attend davantage de solutions pour permettre à son équipe de franchir un cap. Et le problème ne concerne pas uniquement l’avant-centre. La défense rennaise connaît également des difficultés importantes, avec 21 buts encaissés en dix journées de Ligue 1. Le mercato de janvier pourrait donc devenir un rendez-vous stratégique pour corriger plusieurs insuffisances de l’effectif.

C’est évidemment l’autre enjeu de ce dossier. Fragilisé à la direction sportive, Loïc Désiré sait que ses prochains choix seront particulièrement observés. Un recrutement offensif réussi pourrait lui permettre de répondre aux attentes du staff et de démontrer sa capacité à corriger les lacunes identifiées durant la première partie de saison. À l’inverse, une nouvelle fenêtre de recrutement décevante alimenterait les interrogations sur sa gestion sportive. Le Stade Rennais devra donc trouver le bon profil sans bouleverser son équilibre financier. Un attaquant capable d’épauler Lepaul, d’apporter de la profondeur et de convertir les occasions pourrait représenter une priorité. Mais Haise attend également des réponses dans d’autres secteurs, notamment défensivement.