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Stade Rennais : tensions confirmées en haut lieu, Pouille convoqué par Pinault ! 

Par Bastien AubertMis à jour 3 min de lecture
Pinault et Pouille à Rennes

Le Stade Rennais pourrait connaître de profonds changements dans les prochaines semaines. Selon nos informations, les positions d’Arnaud Pouille et de Loïc Désiré seraient aujourd’hui fragilisées.

Romain Molina a allumé la première mèche. Dans un tweet publié hier soir, le journaliste indépendant a annoncé que des mouvements pourraient intervenir dans l’organigramme du Stade Rennais. But! est en mesure de le confirmer que deux hommes sont directement concernés par une réflexion en haut lieu : Arnaud Pouille et Loïc Désiré.

Désiré fragilisé par un recrutement raté

Pour Désiré, le bilan du dernier mercato estival constitue un point sensible. Plusieurs recrues étaient attendues pour apporter une véritable plus-value à l’effectif de Franck Haise. Pourtant, certains choix peinent encore à porter leurs fruits. Les situations d’Eliezer Mayenda et d’Issa Soumaré symbolisent notamment les interrogations autour du recrutement offensif.

Le premier, arrivé pour un investissement conséquent, n’a pas encore réussi à s’imposer comme un élément incontournable. Son adaptation et son utilisation posent question, alors que les attentes étaient importantes autour de lui. Le second, Issa Soumaré, n’a pas non plus apporté le rendement offensif espéré jusqu’ici. Malgré des opportunités, son influence reste limitée et son bilan statistique demeure modeste.

Ces deux dossiers ne résument évidemment pas à eux seuls le travail de la direction sportive. Mais ils illustrent les difficultés rencontrées par certaines recrues pour répondre aux besoins de l’équipe. La cohérence des choix effectués durant l’été et leur adéquation avec les attentes du staff sont désormais susceptibles d’alimenter le débat en interne.

Pouille davantage tourné vers des enjeux politiques ?

Du côté de Pouille, les interrogations sont d’une autre nature. Depuis la nomination de Nicolas de Tavernost à la présidence du conseil d’administration, le président exécutif serait davantage accaparé par les enjeux politiques et institutionnels du club. Une évolution de son rôle qui interroge alors que le Stade Rennais attend également une direction claire et efficace sur le plan sportif. L’Équipe assure d’ailleurs qu’il a été convoqué par l’actionnaire sur Paris ce lundi. Un choix stratégique nous souffle-t-on…

Dans le même temps, les performances de l’équipe ne facilitent pas la situation. Les résultats sont mitigés et le contenu proposé par les hommes de Franck Haise manque encore de régularité. Le collectif peine à convaincre sur la durée, avec des séquences de jeu insuffisamment maîtrisées et une difficulté persistante à installer une véritable dynamique. Le constat sportif vient ainsi renforcer les questionnements autour de la gouvernance.

Le crédit de Haise n’est pas illimité

La situation de Franck Haise reste différente. Malgré des résultats et des prestations qui ne répondent pas pleinement aux attentes, l’entraîneur du Stade Rennais conserve encore du crédit auprès de sa direction. « Pour l’instant oui, mais cette confiance n’est pas illimitée », nous glisse une source proche du dossier.

Le technicien sait qu’il devra rapidement inverser la tendance pour éviter que la pression ne monte davantage. Le Stade Rennais traverse donc une période charnière et risque de passer une trêve plus tendue qu’attendue. Les prochaines semaines pourraient être décisives.

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