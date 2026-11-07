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Stade Rennais Mercato : Haise prêt à jouer un mauvais tour au RC Lens pour le nouveau Sangaré ?

Par William Tertrin1 min de lecture
Le logo du Stade Rennais avant un match contre l'AJ Auxerre.

Déjà annoncé sur la piste Abdoulaye Doumbia, le RC Lens voit désormais le Stade Rennais de Franck Haise s’ajouter à la liste des prétendants pour le jeune talent du BK Häcken.

Le dossier Abdoulaye Doumbia prend de l’ampleur. Alors que l’intérêt du RC Lens pour le jeune milieu de terrain ivoirien du BK Häcken était déjà connu, le Stade Rennais serait également venu aux renseignements. Selon Ekrem Konur, des recruteurs rennais ont notamment fait le déplacement en Suède pour observer le joueur.

Une nouvelle concurrence pour les Sang et Or, puisque plusieurs formations européennes suivent également de près l’évolution du jeune talent, déjà vu comme le potentiel nouveau Mamadou Sangaré, qui a explosé à Lens la saison dernière. Strasbourg, le Paris FC, le Bayer Leverkusen, Everton, Sunderland, Coventry City, le Club Bruges, le Celtic Glasgow et Fribourg sont également cités parmi les clubs intéressés.

Franck Haise ajoute Rennes à la bataille pour Doumbia

Abdoulaye Doumbia, qui évolue actuellement au BK Häcken, suscite un intérêt grandissant grâce à son potentiel et à ses prestations en Suède. Son profil semble correspondre aux attentes de plusieurs clubs désireux d’investir sur un joueur à fort potentiel.

Reste à savoir si Rennes et Franck Haise décideront de passer à l’offensive dans les prochains mois. Une éventuelle offensive rennaise pourrait en tout cas raviver les petites tensions entre les deux clubs, alors que le SRFC est régulièrement surnommé le « Racing Club de Rennes » par les supporters lensois, en raison de la forte présence d’anciens Sang et Or au sein du club breton. Une nouvelle illustration des liens, parfois encombrants, entre Rennes et Lens.

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